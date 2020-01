L’animateur de ‘Survivor’, Jeff Probst, explique le but des jetons d’incendie et leur fonctionnement dans le jeu

Survivor a incorporé de nombreux rebondissements qui ont échoué ou sont des agrafes actuelles dans le jeu, et la nouvelle monnaie dans le jeu, les jetons de feu, est le dernier ajout pour la 40e saison.

Pour la première fois, 20 anciens vainqueurs reviendront s’affronter pour un montant historique de 2 millions de dollars dans ce qui est déjà annoncé comme l’une des meilleures saisons de tous les temps.

Dans une interview avec EW, l’hôte Jeff Probst a déclaré que les jetons d’incendie pourraient changer le jeu tel que nous le connaissons, car au lieu de rechercher des idoles, les joueurs pourraient être plus concentrés sur l’obtention de la monnaie.

Il est également difficile de savoir si la torsion du jeton de feu reviendra pour une autre saison, bien que cela dépende probablement de la réaction qu’ils reçoivent des téléspectateurs une fois diffusée. Que sont les jetons d’incendie et comment fonctionnent-ils?

Jeff Probst explique la signification des jetons d’incendie dans «Survivor: Winners at War»

Dans une interview avec EW, Jeff Probst a décrit Survivor comme une «société qui se forme», et les acteurs qui y créent créent leurs propres règles. “Et avec le temps, chaque société finit par avoir une monnaie.”

Par conséquent, ils voulaient «ajouter une autre couche à la société avec une monnaie de survivant sous forme de jetons de feu». De plus, cela crée «une véritable économie» en termes d’offre et de demande.

Le gros problème avec les rebondissements récents de #Survivor a été l’élément surprise et aléatoire pour eux.

“Surprise, quatre derniers pompiers!”

“Surprise, les gens vivent sur EoE!”

“Que se passe-t-il sur IOI? Qui sait?”

C’est parti ici. Les jetons Edge et Fire sont tous deux connus au départ.

– Corey Blakeborough (@CAVX) 15 janvier 2020

Jeff Probst explique comment les jetons d’incendie fonctionnent dans «Survivor: Winners at War»

Le showrunner et l’hôte ont expliqué que les jetons de feu sont équivalents à de l’argent, mais offrent “une opportunité d’avancement” dans Survivor au lieu du monde réel.

Chaque joueur commence le jeu avec un mais doit «le vouloir ou le léguer» une fois qu’il a été voté au bord de l’extinction. Les concurrents du jeu ont des jetons, mais l’Edge offre des avantages que les joueurs peuvent vendre.

Par conséquent, cela devient un système de troc car les concurrents sur le Edge peuvent vendre ces avantages au prix qu’ils choisissent aux joueurs encore en jeu.

si #WaW est prévisible et boiteux, je serai vraiment déçu

aussi qui a demandé des jetons de feu s’il vous plaît, ça va être comme un défi de récompense aux enchères prolongé # Survivor

– sam (@stealavote) 9 janvier 2020

Les jetons d’incendie sont utiles à ceux qui se trouvent sur le bord, car cela les aidera à acheter des avantages s’ils retournent dans le jeu. De plus, au fur et à mesure que le jeu progresse, le besoin d’avantages s’intensifie et le joueur sur le bord peut facturer plus pour eux. Cependant, il y a un hic.

Les joueurs d’Edge ne savent pas ce qui se passe sur l’île ni combien de jetons de feu il y a. Bien qu’ils puissent emprunter ou unir leurs forces à quelqu’un d’autre pour trouver l’argent, ils n’ont que le coucher du soleil pour conclure la transaction privée.

Que peuvent-ils acheter d’autre avec des jetons Feu?

Outre le troc avec les concurrents sur le bord, les joueurs concurrents peuvent également combiner leurs jetons pour recevoir de la nourriture, du confort ou des avantages. Par exemple, le café et les pâtisseries coûtent trois jetons, deux oreillers et couvertures pour quatre jetons, un petit sac de haricots et un avantage dans le défi coûtent tous les deux quatre jetons, et un sac ordinaire de riz et de bâche coûte cinq jetons chacun.

Regardez les deux premières de Survivor: Winners at War le mercredi 12 février 2020, à 20 h. EST sur CBS.