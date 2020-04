L’animateur de «The Bachelor», Chris Harrison veut vraiment Lady Gaga sur «Listen to Your Heart»

Bientôt The Bachelor: Listen to Your Heart sera présenté en première. Chris Harrison taquine plus de détails sur le nouveau spectacle. Il a dit qu’il voulait vraiment que Lady Gaga apparaisse éventuellement dessus. Découvrez pourquoi et plus sur les retombées musicales.

“Listen to Your Heart” aura un format différent de “The Bachelor”

Chris Harrison sur «Le célibataire présente: écoutez votre cœur» | John Fleenor via .

La franchise Bachelor s’agrandit à nouveau avec le nouveau spin-off. Celui-ci est axé sur les musiciens et aura un format différent.

Les hommes et les femmes vivront ensemble, puis partiront à des rendez-vous centrés sur la musique. Ils deviendront alors le partenaire duo de la personne avec laquelle ils se sont connectés.

«Il s’agit vraiment d’un baccalauréat au paradis, les femmes donnant des roses aux hommes, puis certains hommes rentrant chez eux, et les hommes donnant des roses et certaines femmes rentrant chez eux», a déclaré Harrison à Parade. «Et pendant tout ce temps, il y a de la musique en arrière-plan, et ils essaient de comprendre avec qui ils pourraient chanter, mais c’est vraiment plus à propos de ces types de cérémonies de rose et c’est une cérémonie traditionnelle de rose que vous verriez en licence au paradis. “

La bande-annonce taquine des visages familiers

Une bande-annonce est tombée taquinant la saison. Il semble qu’il y aura des visages familiers comme JoJo Fletcher et Aaron Rodgers de la saison 12 de The Bachelorette.

Ils donnent leur avis sur la performance d’un duo. Cela pourrait signifier que d’autres anciens élèves participeront cette saison. Certains se demandaient auparavant si d’anciens candidats qui étaient musiciens passeront au spin-off. Cependant, le casting a été publié et il est rempli de nouveaux visages.

Le baccalauréat est également connu pour faire en sorte que des artistes se produisent pour des dates, ce qui pourrait également être possible. Il y a un chanteur spécifique que l’animateur aimerait voir dans la série.

Il veut Lady Gaga dans l’émission

L’animateur a révélé qu’il voulait le gagnant d’un Oscar dans l’émission de téléréalité. Il a expliqué pourquoi à Us Weekly.

«Mon objectif est d’inciter Gaga à écouter votre cœur. Je veux dire, c’est un match fait au paradis. Et vraiment, c’est elle qui a inspiré ce spectacle », a-t-il expliqué. “Je veux dire, A Star Is Born, Gaga, Bradley Cooper à ce moment-là aux Oscars, quand je pensais qu’ils allaient juste faire l’amour sur scène.” Il a ensuite demandé: «Pourrions-nous créer ce type de chimie? Pouvons-nous faire ça avec The Bachelor?

Les fans devront attendre et voir si les artistes de cette saison auront ce genre de chimie les uns avec les autres. Harrison a expliqué qu’ils avaient tous des antécédents différents.

«Tous ces musiciens viennent de milieux de vie fous. Certaines personnes y travaillent depuis toujours. Un des gars qui vient juste d’American Idol, quelqu’un est sorti de la chorale de l’église, du théâtre musical, vous l’appelez. Ils veulent tous cette relation », a-t-il dit. “Et ils savent qu’il est difficile de trouver un musicien.”

Bientôt, les fans verront quels artistes tomberont amoureux ou ne réussiront pas. The Bachelor: Listen to Your Heart en avant-première sur ABC le lundi 13 avril à 20 h. EST.