L’annulation de Ray Donovan a été un choc, les plans de la saison 8

Alors que la télévision continue d’évoluer, il devient de plus en plus rare de tirer la hache sur une série sans au moins laisser à ses créateurs une chance de conclure leur histoire. Surtout si c’est une série longue comme “Ray Donovan.”

Et pourtant, la distribution et les créateurs de la série étaient tout aussi stupéfaits que ses fans lorsque Showtime a annoncé qu’ils débranchaient la barre après sept saisons, malgré la fin de la saison avec plusieurs fils lâches que le showrunner David Hollander avait l’intention de résoudre dans une huitième et dernière saison.

“Ce n’était en aucun cas une finale de la série”, a déclaré Hollander Vautour de la façon dont ils ont clôturé la saison, malgré le fait que le réseau ait annoncé tout en annonçant son annulation qu’ils étaient fiers “la série s’est terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante”

Si la Liev Schreiber-série télévisée obtenait toujours une forte audience, alors pourquoi retirer la prise? Les amateurs de télévision de longue date pourraient reconnaître que “Ray Donovan” entamait sa huitième saison. Tout au long de l’histoire de la télévision, il a été pratique courante pour le casting d’une nouvelle série de signer un contrat de sept ans.

C’est pourquoi de nombreux spectacles de longue date ont pris fin sept ans après l’échec des négociations contractuelles. Cela est particulièrement vrai quand un spectacle devient un succès, car soudainement, le casting commence à chercher un salaire beaucoup plus important et vous vous retrouvez avec des choses comme le casting de “Friends” qui obtient un million de dollars par épisode pour sa dernière saison.

“Ray Donovan” était censé revenir pour une huitième et dernière saison pour conclure l’histoire de Schreiber, mais avant même que la décision ne soit annoncée, l’acteur exhortait ses fans à contacter Showtime et à leur faire savoir qu’ils voulaient une autre saison. Était-ce un signe de négociations contractuelles tendues, ou le réseau rechignait-il simplement à un ramassage pour une autre raison?

Bien que Hollander ait admis qu’il ne savait pas pourquoi la décision finale avait été prise, il soupçonne qu’elle a au moins quelque chose à voir avec la récente fusion de CBS et Viacom, similaire à la façon dont Disney a commencé à apporter des changements radicaux après la conclusion de son accord avec Fox. Le réseau a également récemment mis la clé sur le long terme “Shameless”, bien qu’il ait obtenu un onzième et dernier ramassage de la saison, tandis que “Homeland” se dirige vers sa propre huitième et dernière saison.

Quelle que soit la raison, ils n’ont clairement donné aucune indication à Hollander ou aux écrivains. “Nous n’avions aucun indicateur de la fin de l’émission”, a-t-il déclaré. Vautour mercredi. “Nous nous comportions de manière créative comme si nous étions au milieu de la phrase. Et donc, il n’y avait aucun sens que cela allait être un achèvement.”

Après sept années réussies à obtenir des ramassages rapides par le réseau, Hollander admet qu’ils se sentaient à nouveau confiants. “Nous avions l’habitude d’être un spectacle qui n’a pas été annulé”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons jamais pensé que nous serions annulés.” En fait, il a dit que c’était souvent le réseau qui les exhortait à revenir pour une autre année.

En fait, une partie de sa frustration est le fait que le casting et l’équipe se sentaient assez épuisés après la saison 6, et pour cette saison, ils ont conçu ce qui aurait pu être une fin satisfaisante seulement pour se faire reculer pour une septième saison, et maintenant une fin insatisfaisante pour toutes les personnes impliquées.

Quant à la façon dont ils auraient enveloppé la série si Showtime leur avait donné les épisodes pour le faire, Hollander a déclaré qu’ils auraient jonglé avec deux histoires, offrant la trame de fond continue de la famille de Ray parallèle aux événements actuels. “Le pivot que nous avions fait narrativement était de déplacer la trame de fond dans le présent et de l’exécuter simultanément”, a-t-il expliqué.

“Il y avait donc en fait deux histoires à raconter: que s’est-il passé alors, vraiment, et quel impact cela aura-t-il sur ce qui se passe maintenant?” Hollander a continué. “La prochaine étape a été ce qui s’est passé avec Ray et Mickey dans les années 90, ce qui aurait été la création de Ray Donovan en tant que personnage et fixateur.”

Quant à l’espoir qu’un autre réseau intensifie pour leur permettre de terminer leur histoire, Hollander ne perd pas espoir, bien qu’il sache que c’est probablement une bataille difficile car ils auraient besoin de quelqu’un prêt à “absorber le risque” d’une finale aussi coûteuse saison.

“Je ne dirais jamais jamais. C’est beaucoup plus facile à faire maintenant”, a-t-il déclaré. “Les décors sont toujours debout. Les gens sont toujours sous contrat. Les mécanismes sont en place. Une fois que nous avons démoli les décors et rangé les costumes … c’est beaucoup d’acteurs qui sont en demande.”

Il a également présenté des excuses à la fidèle base de fans de la série pour ne pas leur avoir donné de fin. “Vous pouvez le faire tourner dans un sens et dire qu’il est difficile de satisfaire un public avec une finale, non pas que je ne voulais pas essayer”, a-t-il déclaré. “Je veux toujours avoir la possibilité d’essayer. Je souhaite juste l’avoir fait.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Noah et Lana sont parfaits pour tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours Premiere