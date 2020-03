L’anthologie de Lady Gaga présente des «notes personnelles d’autonomisation»

2020-03-12 09:30:07

La pop star Lady Gaga a dévoilé son nouveau livre, “Channel Kindness: Stories of Kindness and Community”, qui présentera “des notes personnelles d’autonomisation”.

La chanteuse de 33 ans devrait sortir son nouveau livre, ‘Channel Kindness: Stories of Kindness and Community’, le 22 septembre, et il comprendra des “histoires inspirantes écrites par des jeunes” pour aider à “percer la santé mentale” stigmate”.

Cynthia Germanotta – la mère de Gaga, qui a joué un rôle important dans le projet – a expliqué: “Dans ces pages, vous rencontrerez de jeunes acteurs du changement qui ont trouvé leur force intérieure, qui a dominé face aux intimidateurs, ont commencé leurs propres mouvements sociaux, et a décidé de briser la stigmatisation de la santé mentale.

“Ces conteurs partagent leurs sentiments, ont créé des espaces sûrs pour les jeunes LGBTQ + et ont embrassé la gentillesse avec chaque fibre de leur être en aidant les autres sans rien attendre en retour.”

La collection sera publiée via la fondation Born This Way de Gaga, qui vise à inspirer les jeunes et a été cofondée par Cynthia.

Gaga a décrit le livre – qui est déjà disponible en précommande – comme “l’incarnation des actes de bonté quotidiens qui élèvent les communautés et insufflent un sentiment d’espoir en chacun de nous”.

Elle a récemment expliqué: “Si ces histoires inspirent un acte de gentillesse, alors nous avons accompli notre mission. Nous ne pouvons pas le faire seuls, et voici un livre qui montre que nous ne le sommes pas.”

Pendant ce temps, Cynthia a expliqué que le livre “met en lumière les histoires quotidiennes de compassion, de résilience et de bravoure qui inspirent notre travail à la Born This Way Foundation”.

Elle a poursuivi: “Ma fille et moi sommes si fiers de chaque jeune auteur qui a aidé à donner vie à ce livre alors que leurs histoires montrent au monde ce que nous savons déjà être vrai – la gentillesse est transformationnelle et ses effets ne se terminent jamais.

“Notre livre, ‘Channel Kindness’, est rempli d’espoir, recouvert d’amour, et sert d’inspiration aux lecteurs de tous âges à travers le monde pour être gentils et faire le bien.”

.