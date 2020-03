L’anxiété de Serena Williams s’intensifie au milieu des coronavirus

2020-03-22 18:00:06

Serena Williams dit que son anxiété a augmenté à la suite du coronavirus et qu’elle panique à chaque fois que sa fille de deux ans tousse.

La star du tennis est actuellement isolée avec son mari Alexis Ohanian et leur fille Alexis Olympia Jr., deux ans, et elle admet qu’elle panique à chaque fois que sa fille tousse.

S’exprimant dans une série de vidéos publiées sur son compte TikTok, elle a partagé: “Par anxiété, je veux dire, comme, je suis juste nerveuse chaque fois que quelqu’un éternue autour de moi ou tousse, je deviens fou. Et je ne traîne pas avec Alors quand je dis quelqu’un, je veux dire ma fille … Olympia toussait et je me suis mis en colère. Je lui ai donné un œil sur le côté. Je lui ai donné cette “Serena en colère”, puis je suis devenu triste. J’étais comme ” Est-ce qu’elle va bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ma fille? Comme, est-ce que je peux faire quelque chose? ” … Je ne sais pas quoi faire, donc au lieu d’être détendu, je suis sous une tonne de stress. Je ne m’attendais pas à être détendu mais c’est ce que c’est et nous allons traverser ça, nous devons . Je voulais juste vous informer de ce que je faisais. ”

Pendant ce temps, Serena a précédemment admis qu’elle passerait “les six prochaines semaines dans la solitude” au milieu du coronavirus.

Révélant ses plans, elle a écrit sur les médias sociaux: “Être une femme. Être une maman. Cuisiner. Nettoyage. Nettoyage de printemps. Masque facial. Tutoriels de maquillage. Je vous ferai savoir comment ça se passe … restez en sécurité tout le monde.”

Alors qu’il occupait son propre poste, Alexis a révélé qu’il aurait “beaucoup de temps supplémentaire en famille” dans les semaines à venir.

Il a partagé: “Nous allons tous avoir beaucoup de temps supplémentaire en famille à la maison dans les semaines à venir. Ça va être difficile, mais nous persévérerons – et en tant que pays, j’espère que cela nous unit contre un commun ennemi qui ne fait pas de discrimination en fonction de nos habitudes de vote. Ce n’est pas le moment de paniquer, mais c’est le moment d’être prudent et responsable – surtout parce que les plus vulnérables d’entre nous sont très menacés. “

