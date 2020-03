L’apparition finale de Spider-Man de Tom Holland est toujours un énorme mystère

Il est sûr de dire que la vie de Tom Holland tourne principalement autour de la représentation de Spider-Man, quelque chose dont on peut espérer qu’il se distanciera quelquefois de façon esthétique. Être l’âge de la Hollande, cependant, est évidemment enivrant de savoir qu’il fait l’histoire du cinéma et surfe sur une vague de superstar en plus.

Non pas qu’il ne commence pas à faire d’autres projets car même s’il doit savoir que jouer à Spider-Man ne durera peut-être pas avant une décennie. Avec l’accord Marvel-Sony à l’écart (au moins pour l’instant), Holland peut s’amuser dans le rôle de Spidey pendant au moins quelques années de plus.

Ce qui se passe après cela, cependant, est une supposition. Les nouvelles sont arrivées qu’il fera du travail vocal en tant que Spider-Man pour le nouveau parc Avengers de Disneyland. C’est peut-être un signe qu’il peut faire la voix de Spider-Man / Peter Parker dans la franchise animée Spider-Verse de Sony.

Les talents de voix de Tom Holland pour le Avengers Campus Park de Disneyland

Tom Holland | Gareth Cattermole / . pour Disney

Le travail vocal de Holland pour Spidey dans cette nouvelle attraction de Disneyland a été rapporté récemment par .. Cette zone du parc fera partie de California Adventure et mettra en vedette de nombreux lieux et personnages Avengers différents du MCU.

The Web Slingers: A Spider-Man Adventure sera l’endroit où Holland prête apparemment sa voix. Présenté comme un environnement de jeu vidéo interactif géant, il ressemble aux innovations typiques des parcs Disney.

La participation de Holland était une donnée compte tenu de tout ce que Disney a fait pour sa carrière. À tout le moins, cela rendra sa version de Spider-Man encore plus emblématique, car l’attraction sera probablement opérationnelle dans les années à venir.

En raison du coronavirus, cependant, il faut se demander s’il peut y avoir plus d’attentes pour que la Hollande revienne dans le rôle sur grand écran.

Combien de temps Tom Holland sera-t-il vraiment dans le rôle de Spider-Man?

Répondre à cette question est encore très en suspens en raison de nombreux facteurs. Tout d’abord, il y a probablement les retards de tournage dus au Coronavirus, retardant peut-être la date de sortie de Spider-Man 3. Ensuite, il y a aussi l’extension de l’accord Marvel-Sony au-delà d’un film MCU et d’une fonctionnalité autonome.

Avec Bob Chapek maintenant PDG de Disney, sera-t-il en mesure de négocier un accord prolongé en maintenant Spider-Man au MCU? Non pas que Holland n’ait pas non plus de bonnes relations avec Sony, même s’il convient que Spidey doit rester avec le MCU pour l’instant.

Quoi qu’il arrive, Holland semble avoir beaucoup à faire en tant que personnage sous une forme ou une autre. Faire du travail vocal pour une attraction de Disneyland lui permet également de se projeter dans un rôle au-delà de la forme physique.

S’il y a une chance que Holland passe à la franchise Spider-Verse de Sony, serait-il vu sous forme animée ou via la capture de mouvement?

Extension de Spider-Man chez Sony et d’autres médias possibles

Il y avait des rapports que Holland allait faire son apparition dans Into the Spider-Verse l’année dernière, mais finalement nixed par Sony à l’époque. Beaucoup pensaient que c’était dommage que cela ne se soit pas produit, donc cela pourrait mettre en place une situation d’acclimatation dans cet univers sur la route.

Nul doute que cela arrivera finalement, peut-être sous la forme animée du premier film. Si c’est le cas, cela signifie que Holland utilise ses talents de voix, ce qu’il fait de toute façon récemment avec le film Pixar Onward.

Comment il traduit Parker en version animée (et si cela fonctionne même bien) serait intéressant à voir. Ne soyez pas surpris de voir Holland jouer le rôle de Spider-Man dans d’autres médias et d’utiliser son temps aussi pleinement que possible.

Bien sûr, le souhait ultime serait une série en streaming sur Disney +. Il y a toujours une bonne chance qu’il puisse apparaître dans un camée de toute façon dans l’un des prochains spectacles Marvel là-bas. Peut-être qu’une fois que les émissions Marvel auront commencé et que les films Spider-Man sur grand écran deviendront plus compliqués, une série en streaming permettrait à Holland d’étendre le rôle à ses 30 ans.