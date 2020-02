Lark Voorhies révèle un diagnostic de santé mentale sur le Dr Oz

“Sauvé par le gong” étoile Lark Voorhies ‘ entretien complet avec Dr Oz diffusée lors de l’émission de mercredi, où l’actrice a parlé de sa santé mentale après des années de questions sur certains de ses comportements.

Après une interview inquiétante de 2012 avec Entertainment Tonight, beaucoup se sont demandé si Voorhies – qui jouait Lisa Turtle dans la sitcom classique – prenait de la drogue ou avait affaire à une sorte de problème inconnu. À l’époque, sa mère est sortie et a dit que Voorhies était bipolaire, bien que Lark ait nié le diagnostic.

Préfaçant l’interview en disant que le trouble de Voorhies peut lui causer des difficultés à articuler ses pensées, le Dr Oz lui a alors demandé de partager son diagnostic officiel.

“Le trouble de la pensée schizo-affectif et c’était un parfait exemple de ce qu’il fait et comment il se comporte et ce qu’il crée autour et à ce sujet”, a-t-elle déclaré, se référant à un extrait de l’interview ET. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais pris de drogue.

Sa mère, Tricia, a dit qu’elle avait initialement dit que Lark était bipolaire parce qu’elle voulait mettre “une étiquette” sur la façon dont son comportement à l’époque était perçu. “Lark ne s’était pas définie ce qui se passait, donc elle ne voulait pas que je me présente pour mettre une étiquette qu’elle-même n’avait pas acceptée”, a ajouté Tricia. “Elle était en colère contre moi à ce sujet.”

Le Dr Oz a dit qu’il voulait initialement avoir Lark dans son émission il y a deux ans, mais “il est devenu évident pour mon équipe qu’elle n’était toujours pas bien” quand ils ont fait une pré-interview avec elle. “La première chose à faire était d’obtenir de l’aide de Lark hors caméra”, a-t-il dit, révélant qu’il avait mis sa mère et elle en contact avec le psychiatre Dr Modir.

La conversation s’est ensuite tournée vers ses anciennes co-vedettes “Saved by the Bell”, qui se sont réunies ces dernières années pour des soirées non officielles, ainsi qu’un prochain redémarrage du service de streaming Peacock de NBC.

Rappelant ses années dans la série, elle a dit qu’il y avait une atmosphère “très familiale” à l’époque. “Chaque performance sur scène devient votre public et votre famille et nous sommes ensemble, ensemble, ensemble”, a-t-elle déclaré, ajoutant que ses années dans la série étaient “certains de mes moments les plus heureux de mon enfance”.

“Alors, Alouette, en regardant cette photo, et je sais que tu connais ces retrouvailles, comment te sens-tu quand tu les vois socialiser?” Le Dr Oz se demanda, montrant une photo de la distribution – moins elle et Dustin Diamond – en train de traîner. “Empowered”, elle a répondu, “Ils ont le droit de le faire et ils sont heureux dans leur élément et ils peuvent l’avoir, certainement.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait également être incluse, elle a répondu par l’affirmative. “La famille n’est pas complète sans son avance”, a-t-elle ajouté.

En lisant un journal, Voorhies a également expliqué sa réaction initiale à ne pas avoir été invité à revenir pour le redémarrage.

“Je dois admettre que je me suis senti un peu méprisé et blessé quand je n’ai pas été invité à faire partie de la réunion Saved by the Bell ainsi que des autres membres de la distribution, mais bien sûr, j’ai également réalisé que ce trouble déroutant peut ont joué un rôle majeur dans cette décision factuelle. Dans cet esprit, je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler sur une émission qui a connu un tel succès. “

Le Dr Modir a utilisé ce moment comme un exemple de sa capacité à lire un script, disant qu’elle pensait que Voorhies “brillerait” si elle recommençait à jouer.

“Qu’est-ce que cela signifierait pour vous d’être invité à la réunion?” Le Dr Oz a ensuite demandé à Lark. “100% de ce que cela devrait signifier”, a-t-elle répondu, “Je serais ravie et heureuse et tout se mélangerait comme nous sommes habitués à nous réunir. Je passerais un bon moment, juste un bon moment.”

Elle a dit qu’avec le traitement, elle espérait travailler à nouveau devant la caméra et être incluse dans une réunion, en disant: “C’est le travail que j’aime.”

“Tu penses que je devrais appeler certains de tes camarades et leur rappeler ce qui se passe avec toi?” Le Dr Oz a déclaré à la fin du segment. “Certainement,” répondit-elle, “Nous les convoquerons ensemble. C’est ce que nous faisons, c’est l’esprit que nous avons dans cette émission.”