L’ARMÉE ne peut pas en avoir assez des performances spéciales de retour de BTS

BTS a sorti son nouvel album Map of the Soul: 7 le 21 février. Après avoir fait la promotion de l’album aux États-Unis, BTS est retourné en Corée du Sud pour des promotions d’albums. Jusqu’à présent, les fans aiment tous les différents concepts des performances spéciales de retour de BTS.

BTS | Cindy Ord / . pour SiriusXM

BTS est apparu sur le compte à rebours M de Mnet

Le 27 février, BTS a exécuté «ON» et «Black Swan» sur le compte à rebours M de Mnet. ARMY ne pouvait pas obtenir assez de la performance «Black Swan», car le groupe incorporait des looks de la première version des photos conceptuelles de Map of the Soul: 7.

“La performance du cygne noir était basée sur cet énorme trou noir dans le concept photo de la version 1 … ils étaient à l’intérieur du trou: ((#BTSCOMEBACKSPECIAL”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Les fans ont également adoré la performance de «ON» de BTS, car elle se vantait des chants en direct de BTS et de la chorégraphie dynamique de la chanson. Pour ARMY, le pont de Jungkook était une fois de plus un point culminant de la chanson.

“Peu importe le nombre de fois où j’entends le pont de Jungkook, je vais réagir comme si c’était la première fois que je l’entendais #BTSComebackSpecial”, a tweeté un fan.

Un fan a tweeté: “LES VOCAUX DE JIMIN?!? LES ARMES DE JIMIN?!? BONJOUR APPELLE LA POLICE?! ?? ”

BTS a remporté son premier prix pour «ON»

KBS Music Bank est un programme musical hebdomadaire, et BTS est apparu dans l’émission le 28 février. Le groupe a interprété «On» et «Black Swan», et a remporté la première place au spectacle de musique pour «ON». Cela a donné à BTS leur première victoire pour la chanson, et pendant le rappel du programme, BTS a chanté «ON» tout en jouant avec les tambours des danseurs de secours.

«# ON1stWin BTS: groupe mondial, battant des records, toutes leurs chansons se classant en tête des palmarès, étant les artistes les plus célèbres Aussi BTS: Petits enfants heureux jouant avec la batterie tout en chantant la moitié de leurs répliques et en s’amusant sur scène», a écrit un fan sur Twitter.

«Ce n’est que l’un des nombreux prix qu’ils remporteront cette année. Je suis tellement fier de nos garçons @ BTS_twt # ON1stWin », a tweeté un fan.

“CD HOSEOK ATE POUR LE PETIT DÉJEUNER ENCORE # ON1stWin”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Après avoir remporté le premier prix, BTS a remercié ARMY dans son discours d’acceptation.

«ARMÉE, regardez-vous! Bien que vous ne soyez pas devant nous maintenant, nous pensons que nous avons été les premiers à vous aider. C’est la première fois depuis des lustres, en près d’un an, que nous gagnons sur un spectacle de musique coréenne; nous sommes très heureux et je veux vraiment dire que je vous aime “, a déclaré RM à ARMY selon une traduction de fans.

La performance de retour de BTS de «ON» référencé «Star Wars»

Pour leur performance «ON» à la KBS Music Bank, BTS portait des tenues ressemblant aux résidents de Tatooine et aux Jedi de la franchise Star Wars. Le 1er mars, BTS est apparu sur SBS Inkigayo, un autre programme musical hebdomadaire. Là, BTS a remporté la première place et a remporté leur deuxième victoire pour “ON”.

Chez SBS Inkigayo, BTS a joué devant un grand panneau LED. C’était la plus grande étape de retour dans l’histoire de SBS Inkigayo, et la performance de «ON» faisait de nouveau référence à Star Wars. Le panneau LED a projeté des images de l’étoile de la mort, BTS a présenté des tenues en cuir noir, et les danseurs de sauvegarde portaient tous des soldats blancs, ressemblant à des soldats de la tempête.

«Cette scène gigantesque est folle! Tout pour #BTS uniquement? Le FLEX! De plus, l’étoile de la mort dans le bg est plutôt cool. C’est le multisegment BTS x Star Wars que personne n’attendait. @BTS_twt », a tweeté un fan.

“Des bts du fond du cœur, merci pour ce retour sur le thème de la vague guerre des étoiles”, a écrit un fan sur Twitter.