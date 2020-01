L’arrangement de sièges pour la réunion de la saison 10 de ‘RHONJ’ a été révélé et les fans ont des problèmes

La saison 10 de The Real Housewives of New Jersey se termine et cela signifie que les dames reviendront ensemble pour filmer leurs retrouvailles. Le casting de la série réalité Bravo se penchera sur la dixième saison et tentera de résoudre tous les problèmes qu’ils pourraient avoir les uns avec les autres. Avant la réunion, la disposition des sièges a fuité et les fans ne sont pas satisfaits de la décision.

Le casting de «The Real Housewives of New Jersey» | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Andy Cohen animera les retrouvailles de RHONJ. Dans les sièges les plus proches de lui, il y aura Teresa Giudice sur le canapé gauche et Margaret Josephs sur le canapé droit. Melissa Gorga au milieu et Jackie Goldschneider à la fin rejoindront cette dernière. À côté de Giudice seront Dolores Catania et Jennifer Aydin.

C’est le placement d’Aydin sur le canapé de gauche avec lequel les fans ont des problèmes. Beaucoup de gens pensent que la femme au foyer de la deuxième saison a eu suffisamment d’impact sur le spectacle qu’elle aurait dû avoir au moins un siège intermédiaire.

“Qui a foutu la peau de Jen à la fin”, a demandé un fan.

“Jennifer Aydin à la fin de Dolores Catania, pas du tout”, a ajouté un spectateur.

“Jennifer devrait être à côté de Teresa”, a commenté un utilisateur de Twitter.

“Je suppose qu’ils vont juste par ancienneté cette saison parce que Jen et Jackie ont apporté bien plus que Melissa et Dolores”, a déclaré un autre fan.

Jennifer Aydin provoque des vagues

Aydin est à l’origine d’une controverse sur RHONJ en tant que l’un des nouveaux membres de la série. Dans l’épisode de la semaine dernière, Aydin est venu pour Goldschneider après que le premier a découvert que le second était riche. Aydin sent que Goldschneider est avare de son argent et a élevé l’anniversaire de son enfant.

Lors de la fête, Goldschneider n’avait que des pizzas pour ses invités et n’avait pas de cadeaux dans des sacs cadeaux. Au lieu de cela, elle a ouvert une boîte de cadeaux et a laissé les invités saisir ce qu’ils voulaient.

En revanche, Aydin est extravagante et aime montrer combien d’argent elle a. Elle se donne à fond lorsqu’elle organise des fêtes pour ses enfants. Après que tout ait explosé lors du récent épisode, Goldschneider avait beaucoup à dire sur le problème.

«Je peux tolérer beaucoup avant d’exploser. Mais quand vous insinuez que je retire des choses à mes enfants pour mon propre bénéfice et que je dépense l’argent pour moi-même », a déclaré Jackie sur le podcast The Daily Dish. “Ce n’est tout simplement pas la façon dont je organise des fêtes. Je me fiche d’impressionner personne. J’avais des sandwichs dans la cuisine. J’avais aussi un plateau de légumes. J’avais beaucoup de vin. Mais mon objectif principal lors d’une fête est ce que les enfants aimeront et ce qui les rend heureux. Alors, quand elle a laissé entendre que j’avais fait des économies sur cette fête, c’est comme si j’essayais vraiment fort dans et hors de cette scène. J’essaie vraiment d’aimer Jennifer, et je ne peux pas. “

Aydin pour sa part a expliqué lors de l’après-spectacle pourquoi elle s’est opposée à la fête de Goldschneider.

“J’ai vu beaucoup de fêtes d’anniversaire différentes [across] toutes les différentes classes sociales », a déclaré Aydin. «Et j’ai vu des gens qui n’ont pas de pot à pisser pour organiser les fêtes les plus jolies et les plus mignonnes de leur enfant, non pas parce qu’ils me mettent leur manque d’argent dans la gorge, mais parce que c’est leur joie de donner une belle faire la fête à leurs invités.

Les Real Housewives of New Jersey continuent de diffuser mercredi soir sur Bravo.