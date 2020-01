Larry Birkhead partage les secrets d’Anna Nicole Smith sur les films à vie

Larry Birkhead a pris les téléspectateurs à l’intérieur de sa relation avec Anna Nicole Smith, qu’il a appelé “l’amour de ma vie”, lors d’une nouvelle émission spéciale Lifetime diffusée vendredi soir dans le cadre de ses docuseries “Hopelessly In Love”.

Alors que certaines des nouvelles interviews réalisées pour la spéciale provenaient des amis proches du défunt mannequin, ce sont les témoignages de Birkhead qui ont vraiment duré les deux heures, alors qu’il s’est ouvert sur la façon dont leur relation improbable s’est développée et le cirque fou qu’elle est devenu au fil du temps.

Il a également donné un aperçu de sa vie avec leur fille, Dannielynnet le cas de paternité sauvage qui s’est déroulé après sa naissance. Tout au long de la spéciale, il a également parlé de son ex-mari, J. Howard Marshall, de sa relation controversée avec Howard K. Stern et a jalousé Anna.

Voici les 11 moments les plus révélateurs.

Anna et J. Howard Marshall

Au cours des 14 derniers mois de sa vie, l’homme d’affaires de 90 ans, J. Howard Marshall, était marié à Smith, ce qui l’a amenée à être qualifiée de “chercheuse d’or” par beaucoup. Selon Larry, cependant, son amour pour lui a perduré après sa mort.

“Je suis sortie avec elle pendant deux ans et demi et sur le côté droit du lit se trouvait une photo encadrée de J. Howard Marshall”, a-t-il révélé. “Anna pensait qu’il était comme Dieu. Elle a comparé chaque relation à celle de J. Howard Marshall. C’était une lutte.”

Il a affirmé qu’elle avait dit que leur relation était comme celle entre un grand-père et sa petite-fille et qu’elle le considérait comme «une sorte de sauveur».

Larry a également révélé que, bien avant de la rencontrer, lui et ses amis se sont déguisés en Anna et son mari beaucoup plus âgé pour Halloween un an – mais alors que beaucoup considéraient la relation comme une blague, il avait fini par croire que c’était “une toute autre chose” pour Smith. “L’une des idées fausses les plus répandues à propos d’Anna est qu’elle est une chercheuse d’or”, a-t-il ajouté.

Anna et Larry, les premiers jours

Larry a rencontré Anna pour la première fois alors qu’elle travaillait comme photographe au Kentucky Derby en 2003. Elle lui a dit qu’elle pensait qu’il était mignon à l’époque, mais les choses n’ont pas chauffé jusqu’au même événement l’année suivante. En 2004, il l’a aidée à faire ses courses de chapeaux pour le Derby, puis a demandé à Anna de se mettre à l’aise avec lui lors d’un événement ultérieur. “Dans mon esprit, je pensais qu’il n’y avait aucun moyen qu’Anna Nicole, qui pourrait avoir son choix de n’importe quel gars ici, s’intéresse à moi”, se souvient-il.

Elle l’a ensuite invité à devenir photographe dans son camp de charité pour enfants au Nebraska et c’est là que leur relation s’est vraiment développée. “Ce n’était pas un événement sur le tapis rouge, c’était plutôt un face à face avec les enfants et c’était une personne différente”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas Anna Nicole, sauvage et loufoque. C’est quelqu’un qui avait plus d’un but pour eux que d’être une punchline à la télévision.”

Ils ont eu leur premier baiser – qu’il a appelé “surréaliste” – et elle lui a laissé son numéro de téléphone. “La première nuit où j’étais seule avec Anna, elle m’a dit qu’elle pensait que j’étais un ange envoyé pour l’aider”, a déclaré Birkhead.

Comportement des American Music Awards

En 2004, Anna a fait les gros titres de son discours brouillé sur scène lors des 32e Annual American Music Awards. En partageant un aperçu de ce qui s’est passé dans les coulisses menant à ce moment, Birkhead a déclaré que Smith avait eu une crise la veille.

“Elle a commencé à trembler très violemment, ses yeux ont commencé à aller à l’arrière de sa tête … pour moi, j’avais assez peur, je ne savais pas vraiment quoi faire”, a-t-il déclaré.

Alors qu’il l’a suppliée d’annuler la comparution, elle n’a pas voulu laisser tomber Kanye West – qu’elle présentait -. “Elle m’a dit:” Non, je le dois à Kanye, il m’a mis dans sa vidéo, je dois être là pour lui “”, a déclaré Larry.

Le moment a fait parler les gens – et, selon Birkhead, tout le monde a commencé à essayer de réserver Anna pour des apparences parce que “cela a eu tellement de presse et de publicité”.

“Les médias ont utilisé Anna et parfois Anna a utilisé les médias”, a-t-il ajouté.

La jalousie présumée d’Anna

Birkhead se souvient d’avoir pris des vacances en solo avec Anna en 2005, sans entourage. “Ce truc s’est rapidement dégradé”, se souvient-il, en disant “Anna était folle” parce qu’il passait du temps avec une amie qui “ressemblait un peu à Marilyn Monroe”.

“Je pense qu’Anna vient de devenir jalouse, Anna pensait que c’était de la compétition”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle avait riposté en prenant un selfie lui montrant le doigt du milieu avec l’une de ses caméras. Cet incident a déclenché un argument majeur.

Ils se séparèrent brièvement, puis se réconcilièrent, avant d’avoir un autre combat “pour quelque chose de stupide”. Appelant les va-et-vient «épuisants», Birkhead a dit qu’ils allaient se séparer à nouveau, mais elle est tombée enceinte.

Son médicament

Selon Larry, ce n’était pas la première fois qu’elle était enceinte. Plus tôt dans leur relation, a-t-il affirmé, les deux hommes ont perdu un enfant suite à une fausse couche. À cette époque, Larry a déclaré qu’il avait commencé à réaliser “qu’elle avait beaucoup de problèmes de santé différents pour lesquels elle était traitée”.

“Elle a eu des convulsions et elle souffrait de migraines, ses mains enflaient, elle souffrait de maux de dos à cause de son implantation mammaire”, a-t-il poursuivi. «Il y avait toujours quelque chose qu’elle prenait. Je l’ai remise en question très tôt, comme: ‘Tu prends beaucoup de médicaments.’ Elle m’a dit: “Tu ne comprends pas”, m’a assuré que tout allait bien, mais j’étais toujours inquiet. ”

Quand elle est tombée à nouveau enceinte, il a de nouveau été curieux. “Elle parlait à son médecin et son médecin a dit: ‘Non, vous devez continuer à prendre ces médicaments, sinon vous pouvez faire une crise et perdre le bébé'”, a-t-il affirmé.

Secret de grossesse

Birkhead a affirmé qu’il avait “prêté serment de garder le secret” lorsque Smith est tombé enceinte.

“Je ne pouvais pas dire un mot à personne parce que la dernière chose qu’elle pensait que les gens voulaient voir était une porte-parole de la pilule de régime enceinte”, a-t-il déclaré, notant qu’elle était le visage de TrimSpa à l’époque et qu’on lui proposait également des rôles au cinéma.

“Ça me dévorait, nous avons passé des mois sans pouvoir rien dire”, a-t-il expliqué. Bien sûr, tout cela deviendrait hors de contrôle plus tard, alors qu’elle se rapprochait de l’accouchement – plus à ce sujet dans un instant.

Problèmes avec Howard K. Stern

Howard K. Stern était l’avocat personnel de longue date d’Anna, qui vivait également avec elle – quelque chose que Larry a trouvé “étrange”.

Lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble, Birkhead a déclaré que Howard n’était pas réceptif et “n’a pas toujours accepté le fait que j’étais là”. Il a ajouté que Howard “se sentait toujours comme une sorte de compétition, c’était comme être dans The Bachelor et comme qui allait obtenir la prochaine rose ou quelque chose comme ça.”

Il a dit que les deux se jetteraient dessus, “comme deux écoliers en compétition pour tenter de gagner la fille”. Quand il en a parlé à Anna, disant qu’il pensait que Howard était “obsédé” par elle, il a dit qu’elle avait simplement dit “tais-toi, c’est mon amie”.

Larry a également déclaré que Howard avait essayé de faire en sorte que les paparazzis ne prennent pas de photos d’Anna avec Birkhead en public, et essaieraient d’être photographiés avec elle à la place. “J’ai dit: ‘Je ne vais pas être traité comme ça'”, a déclaré Larry après en avoir assez – Anna s’assurant que les paparazzis les réunissaient quelques jours plus tard.

Baby Daddy Drama

Lorsque la nouvelle de la grossesse a éclaté, Larry a nié qu’il était le père en public. En même temps, il se mêlait à Howard, qui l’accusait d’avoir divulgué la nouvelle de bébé à la presse. Alors qu’ils parlaient de mariage et que Larry lui a même donné une bague, ils se sont lancés dans une autre grosse dispute et elle est partie pour les Bahamas. C’était la dernière fois que Larry la voyait vivante.

Il pense qu’ils sont allés aux Bahamas pour pouvoir dire que Birkhead n’était pas le père et qu’ils pensaient qu’Anna et Howard “essayaient de dire que je n’ai jamais existé”. Sa réaction: “C’était presque scénarisé”, a déclaré Larry, “Elle était comme, ‘Je ne rentre pas à la maison et ce n’est pas votre bébé. C’était comme un couteau qui me traverse.”

Selon Larry, ils ont continué à rester en contact jusqu’à sa mort.

Le fils d’Anna Daniel

“Ils avaient juste ce lien, ils n’étaient pas mère et enfant, mais presque frère et sœur”, a déclaré Larry à propos de la relation d’Anna avec son défunt fils, Daniel.

“Il était juste tout pour elle. Elle ferait tout et n’importe quoi, elle était vraiment pratique”, a-t-il ajouté. “Je pense que dans son esprit, elle voulait être le parent qu’elle n’a jamais eu. Daniel et moi, nous avons vraiment bien réussi, il a toujours été très gentil avec moi.”

Daniel, 20 ans, est décédé dans la chambre d’hôpital de sa mère aux Bahamas peu après la naissance de Dannielynn. Larry, qui était à l’écart avec Anna à l’époque, a déclaré qu’en entendant la nouvelle, il pensait que c’était sa fille qui était décédée.

“J’ai reçu un appel d’un ami de ma sœur qui vivait aux Bahamas, il a dit que l’enfant d’Anna Nicole était mort. Je pensais que notre bébé était mort”, a-t-il expliqué. Après avoir appris ce qui s’est passé, Larry a dit qu’il “était entré dans cet engourdissement réel, j’étais juste choqué. Je ne savais pas comment le traiter, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais impuissant.”

La mort d’Anna:

En février 2007, près de cinq mois après la mort de Daniel, Anna est décédée d’une surdose dans une chambre d’hôtel en Floride. Larry l’a découvert en regardant la télévision dans le cabinet de son dentiste.

“J’étais dans le déni à ce sujet, j’ai dit: ‘Je pense que je peux arranger ça, je pense que je peux arranger ça. Je veux monter dans un avion, je peux arranger ça'”, se souvient-il en pensant.

Les funérailles ont eu lieu aux Bahamas en mars. “C’était triste, juste de la voir allongée là. Elle avait une robe rose, un diadème”, a-t-il dit. «On nous a tous demandé d’écrire, si nous le voulions, quelque chose à mettre dans le cercueil. Je lui ai dit dans la note que j’allais prendre soin de notre fille et j’ai énuméré certaines des choses que nous avons faites, les moments de plaisir, certains des chansons que nous avons écoutées et j’ai tout versé. Mettez la note dans le cercueil, ils ont baissé le cercueil et c’est tout. ”

Dannielynn

La guerre de paternité “s’est transformée en cirque” après la mort d’Anna, a déclaré Birkhead, Stern et un certain nombre d’autres hommes affirmant qu’ils étaient le vrai père de Dannielynn. Finalement, Stern a commencé à calmer Larry et lui a permis de voir la petite fille alors que les résultats de l’ADN se profilaient.

“Elle avait six mois, elle était si mignonne, elle a souri jusqu’aux oreilles en me voyant”, a déclaré Larry à propos de cette réunion. “Pendant une seconde, tout ce que j’ai vécu en valait la peine.”

L’ADN a prouvé que Birkhead était le père de Dannielynn et il l’a ramenée au Kentucky, où ils vivent encore aujourd’hui. “Vous pensez à ce que ce serait si sa mère était là pour partager”, a-t-il dit à propos des réalisations de sa fille, qui incluent le fait d’être au Tableau d’honneur.

“En fin de compte, ma récompense est de voir ma fille devenir cette belle jeune femme”, a-t-il déclaré, expliquant qu’il raconte à Dannielynn toutes les choses positives que sa mère a faites dans sa vie, comme son travail caritatif avec les enfants et les animaux.

Dans un moment mignon, le spécial a montré Larry disant à Dannielynn que sa mère voulait d’abord la nommer “Cherry Pie”, mais il l’a dissuadée. Il a également dit que si l’amour ne revenait pas, “Je suis d’accord avec ça.”

