Larry David exhorte les «idiots» à cesser d’ignorer les directives sur la distance sociale

Même Larry David sait qu’il est inhabituel qu’il fasse un PSA pour encourager la distanciation sociale au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), mais ce sont des moments inhabituels.

Partagée par le bureau du gouverneur en Californie, la star de “Curb Your Enthusiasm” a parlé directement à tous les “idiots” qui choisissent de se rassembler et de passer du temps ensemble et d’ignorer égoïstement les mandats d’éloignement social et d’auto-isolement passés en Californie et en Californie. d’autres États à travers le pays.

“Vous sortez, je ne sais pas ce que vous faites, vous socialisez trop près, ce n’est pas bon”, a-t-il déclaré depuis son propre domicile. «Tu blesses des personnes âgées comme moi. Enfin pas comme moi; je n’ai rien à voir avec toi. Je ne te verrai jamais. Mais disons que d’autres personnes âgées qui pourraient être tes proches, qui diable sait?

C’est, bien sûr, le message que les jeunes semblent manquer car ils défient fermement tous les efforts pour aplatir la courbe simplement parce qu’ils pensent que COVID-19 n’est pas si important pour eux, ou n’est pas un menace réelle pour leur santé. Après tout, ils sont jeunes et en bonne santé (sans parler de tous les jeunes et en bonne santé des hôpitaux, apparemment, car la plupart d’entre eux semblent se remettre).

Ils ne savent pas que même en tant que porteurs relativement sains, ils peuvent transmettre la maladie à ceux des catégories à haut risque, y compris les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Ils doivent ralentir et se soucier de quelqu’un d’autre, ou peut-être même penser à quelqu’un d’autre. Mais comme nous l’avons vu avec les enfants de la semaine de relâche, cela ne s’est tout simplement pas produit autant qu’il le devrait.

Malgré l’âge de beaucoup de leurs grands-parents, la comédie HBO de David a toujours séduit les jeunes téléspectateurs ainsi que ceux assez vieux pour se rappeler quand “Seinfeld” – qu’il a co-créé – a été diffusé pour la première fois. Ainsi, sa tentative de leur parler directement.

“Vous passez à côté d’une opportunité fantastique, une occasion unique de rester dans la maison, de vous asseoir sur le canapé et de regarder la télévision”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas comment tu passes ça. Eh bien, peut-être parce que tu n’es pas si brillant.”

Et donc il a offert quelques conseils, directement du monde du fictif Larry David de “Curb”, en leur disant: “Si vous avez vu mon émission, il ne se passe jamais rien de bon en sortant de la maison, vous le savez. Il y a juste des ennuis là-bas. Ce n’est pas un bon endroit où aller. Alors restez à la maison et ne voyez personne. “

La Californie, et Los Angeles en particulier, est l’une des premières régions les plus touchées des États-Unis. Le gouverneur Gavin Newsom a signalé mardi 6 932 cas confirmés, dont 1 617 hospitalisés et 657 actuellement en soins intensifs. 150 personnes sont mortes à ce jour du virus.

“Au cours des prochaines semaines, nous nous attendons à ce que ces chiffres augmentent”, a tweeté Newsom à propos de tous ces chiffres, exhortant les gens à rester chez eux et à prendre cela au sérieux. Le gouverneur a promulgué une ordonnance de séjour à la maison et fermé toutes les écoles et de nombreuses entreprises “non essentielles”, les bars et restaurants étant limités aux abords des trottoirs ou offrant des services uniquement.

