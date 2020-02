Larry King dit que l’écart d’âge et les croyances religieuses ont causé une scission avec sa femme

Larry King dévoile son divorce d’avec sa septième épouse, Shawn King, qu’il a déposé en août, trois mois après un accident vasculaire cérébral.

Lors d’un entretien avec Gens, 86 ans, a déclaré que la relation du couple avait suivi son cours, affirmant “qu’elle vient d’atteindre un point où nous ne nous entendions pas”.

Il a déclaré que plusieurs facteurs étaient à l’origine de la dissolution, soulignant le grand écart d’âge et les différences de croyances religieuses.

«Nous avions une grande différence d’âge et cela finit par faire des ravages», a expliqué Larry, qui a 26 ans de plus que Shawn. “C’est devenu un problème. De plus, [Shawn] est un mormon très religieux et je suis un athée agnostique, ce qui finit par causer peu de problèmes. “

Après l’accident vasculaire cérébral presque fatal, Larry a déclaré qu’il était confronté à des réalisations difficiles.

“J’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais que le reste de ma vie soit”, a-t-il révélé. “Quand il y a des moments de malheur dans un mariage, on peut le surmonter à 40 ans, mais à mon âge, c’est devenu beaucoup. Je voulais être heureux. La séparation était bien sûr difficile. Mais il n’y a rien de pire que de se disputer.”

Le couple s’était brièvement séparé en 2010 au milieu de rumeurs d’infidélité, mais les deux parties ont nié les allégations.

“Je n’ai jamais trompé mes femmes”, a expliqué Larry à People, “Ma carrière est toujours venue en premier. J’ai l’habitude de dire que si CNN appelait en cas d’urgence et que ma femme appelait en cas d’urgence, je rappellerais CNN en premier.”

De 1985 à 2010, Larry a été l’hôte de “Larry King Live” de CNN. Il héberge actuellement “Larry King Now” sur Hulu.

Larry et Shawn, qui était sa septième épouse après huit divorces, partagent deux enfants, les fils Chance, 20 ans et Cannon, 19 ans.

“Je me suis beaucoup marié”, a-t-il reconnu à la publication. “Mais dans ma tête, je ne suis pas un homme qui se marie. Quand j’ai grandi, personne ne vivait ensemble. Si tu tombais amoureux, tu te mariais. Et donc j’ai épousé ceux que j’aimais. Mais ce que j’aimais à 20 ans c’est pas ce que j’aimais à 30 ans et ce que j’aimais à 30 ans n’est pas ce que j’aimais à 40 ans. “

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

CNN applaudit à Don Jr. sur Twitter