Larsa Pippen dit que c'est le secret du mariage de Kim Kardashian et Kanye West

L'histoire d'amour de célébrités de Kim Kardashian et Kanye West s'est déroulée devant les caméras depuis le début de leur relation en 2012. Ils ont eu un mariage de livres de contes en 2014 à Florence, en Italie, et partagent maintenant quatre enfants ensemble. Le couple a récemment renouvelé ses vœux de mariage et semble plus attaché que jamais à leur relation. La meilleure amie de Kardashian, Larsa Pippen, affirme qu'elle connaît le secret de la raison pour laquelle le mariage de Kardashian et West fonctionne.

Qui est Larsa Pippen?

Larsa Pippen fait partie du cercle restreint de Kardashian et est souvent désignée par Kim comme sa meilleure amie. Elle est l'ex-femme de la légende du basket-ball Scottie Pippen et mère de quatre enfants.

Selon le blog de Kardashian, elle appelle fréquemment Larsa Pippen pour des conseils parentaux. Pippen est devenue bien connue pour son rôle dans Les vraies femmes au foyer de Miami et gère maintenant un magazine de style de vie en ligne, La vie avec Larsa.

Kardashian et Pippen sont devenus amis aux alentours de 2012. Ils sont inséparables depuis lors, souvent en vacances ensemble et portant souvent des tenues assorties. Les photos des équipes sur les réseaux sociaux incluent souvent Pippen en train de la sublimer aux côtés de Kardashian. Pippen a même subi une chirurgie plastique et ressemble maintenant étrangement à Kardashian.

Chronologie des relations entre Kim Kardashian et Kanye West

L'incroyable famille Kardashian a diffusé un dixième anniversaire spécial en 2017. Ryan Seacrest a parlé avec Kardashian de sa rencontre avec West pour la première fois. Elle se souvient de lui avoir été présentée en 2002 alors qu'il enregistrait une chanson avec son amie Brandy.

Elle a confié à Seacrest: "Je me souviens très bien avoir passé du temps avec lui … Il demandait à ses amis:" Qui est ce Kim Kardajan? "Il ne savait même pas quel était mon nom."

En 2008, le couple a travaillé ensemble sur un pilote pour un torride Sur le thème de Star Wars émission intitulée «Alligator Boots». Kardashian a affirmé sur son site Web que c'est là que les deux se sont vraiment connectés pour la première fois.

Le couple est resté ami et des rumeurs de fréquentation ont commencé à émerger au début de 2012. En avril de la même année, West a sorti sa chanson «Cold» avec des paroles qui faisaient référence à Kardashian. Huit mois après la sortie de la chanson, West a qualifié Kardashian sur scène lors d'un concert de «bébé maman».

En juin 2013, ils sont devenus parents de leur premier enfant, North. Ils se sont mariés en 2014 et ont eu depuis trois autres enfants. Maintenant, cinq ans plus tard, malgré quelques hauts et des bas, le couple semble aller fort.

Ils ont renouvelé leurs vœux en octobre 2019, et dans une récente interview avec Beats d'Apple Music 1, West a qualifié leur relation de «mariage réussi de célébrités».

Le secret de la relation fructueuse de Kim Kardashian et Kanye West

Pippen a récemment déclaré US Weekly que le secret de la relation réussie de Kim et Kanye est qu’ils «sont la même personne». Elle affirme que leur relation est si forte parce qu’ils sont le partenaire parfait. Kardashian a dit une fois Charme magazine qu'elle a pu localiser le moment exact où elle savait que West était "The One". Elle se souvenait d'être restée chez Kanye pour la première nuit, et la chaleur soufflait, et il portait des chaussettes. Elle a dit qu'elle avait rencontré son âme soeur, en déclarant: «Je dors avec la chaleur sur … 80 degrés et des chaussettes et une robe, chaque nuit." lit.

Larsa Pippen est-elle hors de la base avec ses «buts en couple»?

Kanye West et Kim Kardashian | Roy Rochlin / .

Pippen a qualifié la relation entre Kim et Kanye de «buts de couple». Mais il semble qu'elle puisse être hors de propos avec son observation.

Selon une récente interview exclusive avec In Touch Weekly, une source a révélé que le célèbre rappeur "Jesus is King" est "100% plus contrôlant maintenant". La source a affirmé qu'il essayait d'empêcher Kim de faire quoi que ce soit "qu'il sent n'est pas pieux".

Sur un récent épisode de L'incroyable famille Kardashian, le duo dynamique est entré dans un débat houleux sur le choix de garde-robe de Kardashian pour le Met Gala. West pensait que la tenue de Kardashian était trop sexy, et Kardashian n'était pas intéressé par ses opinions de dernière minute.

Kardashian a déclaré: "Ce n'est pas parce que vous êtes en voyage et que vous êtes en train de vous transformer que je suis au même endroit avec vous." On dirait que les deux ne sont peut-être pas la même personne après tout.