Latrice Royale de ‘RuPaul’s Drag Race’ fait glisser le courant dans le courant principal (exclusif)

L’icône de glisser Latrice Royale de RuPaul’s Drag Race a rencontré un paysage complètement différent lorsqu’elle a fait irruption sur la scène du drag il y a plus de 20 ans. Le drag était avant tout un mouvement clandestin avant le début du siècle et Royale faisait partie de l’évolution qui a fait de la culture du drag une affaire de famille.

Latrice Royale | Crédit photo Erika Wagner

Royale a agi en tant que consultant créatif pour le nouveau hit smash Netflix, AJ et la Reine. La série suit Robert (RuPaul), autrement connu sous le nom de Ruby Red, une drag queen au cœur brisé qui se retrouve en voyage à travers le pays avec AJ, un passager clandestin de 10 ans (Izzy G.). La série réconfortante montre une connexion sincère entre Ruby Red et l’enfant, ce qui se traduit par la culture du drag d’aujourd’hui.

Alors que les racines du drag sont toujours solidement implantées dans la mise en scène, le talent et (bien sûr) une bonne dose de comédie snarky, le genre transcende désormais les murs des petits clubs de cabaret et des lieux gays. Royale a récemment parlé avec Showbiz Cheat Sheet de son nouveau spectacle de cabaret révolutionnaire et de la façon dont la traînée est devenue courante.

Latrice Royale: Une vie bien vécue

Les fans connaissent l’histoire de Timothy Wilcots, le génie derrière Latrice Royale. Originaire de Compton, en Californie, Royale a été élevée par une mère célibataire. Royale s’est intéressée aux arts de la scène à l’adolescence, faisant partie de l’équipe de garde des couleurs du secondaire.

Bien que Royale ait eu une affinité pour la performance, sa carrière de dragster est née après avoir osé lui donner un coup de feu à l’âge de 20 ans. «Je me suis lancée dans un défi, mais j’ai remporté le premier concours, et j’ai obtenu cette acceptation et la foule vous encourageant », a-t-elle fait remarquer. “[Plus] ils vous donnent de l’argent. C’était très attrayant, tu vois ce que je veux dire? »En conséquence, Royale a commencé à développer son personnage de drag maintenant connu sous le nom de« trapu mais funky »Latrice« Motherf ** king Royale.

“La traînée a comblé ce vide de performance et j’ai eu cette montée d’adrénaline que j’ai eue quand j’ai joué avec Color Guard”, se souvient Royale. “Le drag est devenu ma passion et ma façon de jouer sur scène.” La carrière de drag de Royale a été brièvement interrompue lorsqu’elle a été arrêtée pour possession de marijuana et de Klonopin à Fort Lauderdale, en Floride. Royale a finalement passé un an en prison après une réunion manquée avec un agent de probation . Elle a été un ardent défenseur de la restauration du droit de vote des criminels en Floride.

Royale a continué à performer et a finalement marqué une place en tant que candidate sur RuPaul’s Drag Race en 2012. Bien qu’elle n’ait pas remporté la compétition, Royale a été une sensation d’évasion, gagnant le cœur de millions de fans à travers le monde. Depuis, sa carrière a explosé. Elle est revenue à la Drag Race, participant à des compétitions All-Stars. Elle est également artiste d’enregistrement et documentariste. Royale a raconté son séjour en prison dans le documentaire Gays in Prison. Royale espère également partager son histoire de vie extraordinaire dans un livre.

Ce n’est pas la traînée de ta maman

La traînée a parcouru un long chemin depuis les débuts de Royale dans les années 1990. Le fandom comprend désormais des individus de tous horizons et âges. «Nous sommes venus à des années-lumière», a expliqué Royale. «Drag Race a vraiment mis l’art au premier plan. Maintenant que les gens voient cela comme une carrière viable ou sensée et cela l’a normalisé. Ainsi, la nouvelle génération de reines peut maintenant regarder un tutoriel sur le maquillage. Si vous pouvez utiliser un ordinateur, vous pouvez apprendre à faire glisser. »

Royale est également parfaitement consciente que de nombreux nouveaux fans sont des enfants, en particulier ceux qui ont du mal à s’intégrer. “Les mères et les parents disent comment la traînée fait des merveilles pour leur enfant”, a-t-elle déclaré.

«Cela les a aidés à sortir de leur dépression ou de leur stade gênant. Nous leur avons donné confiance. C’est beau parce que la traînée n’a pas de frontières et transcende toutes les races, croyances, couleurs et arrière-plans. Tout le monde peut comprendre quelque chose », a déclaré Royale. «Même le plus droit des hommes. Vous trouvez une connexion à faire glisser. “

«Here’s to Life»

La prochaine performance de Royale dans le sud de la Floride a duré des décennies. Le spectacle Here’s to Life mettra en vedette le chant de Royale. Son mari Christopher Hamblin est le directeur musical.

“Le spectacle est complètement différent dans le respect que je chante en direct”, a expliqué Royale. “Ce n’est certainement pas ce à quoi les fans sont habitués, mais ils sont complètement ravis quand ils en font l’expérience.”

Le spectacle est essentiellement autobiographique. «Raconter mon histoire et mon voyage à travers cette chose que nous appelons la vie. C’est très édifiant et le but est d’ouvrir vos cœurs et de tout laisser aller. Ceci est un endroit sûr. Je vais évoquer certaines choses qui peuvent être inconfortables. Mais nous allons nous sentir ensemble, vous allez vous sentir mieux dans votre peau et sentir que vous pouvez conquérir le monde. Et pas pour sonner mon propre klaxon, mais un bip bip », dit-elle en riant.

Royale promet une soirée intime et une occasion de rencontrer et de saluer les fans. Actuellement, les fans peuvent assister à deux émissions dans le sud de la Floride le samedi 1er février. Cependant, Royale dit que d’autres émissions sont en cours d’élaboration pour les dates futures.