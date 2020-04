Laura Bryna diffuse des messages d’espoir avec son nouveau son dynamique

Laura Bryna est définitivement une force avec laquelle il faut compter.

En plus d’être une chanteuse talentueuse dont la musique contribue à moderniser la musique country, Bryna est également une âme caritative qui marie ses activités musicales avec la philanthropie pour soutenir diverses organisations.

Laura Bryna | Harmony Gerber / .

Avec sa carrière musicale en plein essor et ses efforts philanthropiques, Bryna est la preuve qu’aider les autres ne se démode jamais et être fidèle à soi-même peut parfois être le plus grand accomplissement.

La nouvelle chanson de Bryna “Stars Are Falling” est arrivée à un moment opportun

Peu de chansons peuvent rassembler les gens en période de catastrophe, mais la musique de Bryna s’est révélée être une lumière directrice même dans les moments les plus sombres.

Dans son nouveau single «Stars Are Falling» – inspiré des éléments de la nouvelle vague et de l’électronique – la chanteuse aux multiples talents diffuse un message de solidarité et d’espoir. Elle admet que cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment maintenant que nous vivons tous des difficultés en raison de la pandémie de coronavirus.

“C’est fou d’avoir tourné le clip il y a des mois lorsque nous avons enregistré la chanson en novembre, et c’est tellement approprié pour l’époque”, a-t-elle déclaré à Showbiz Cheat Sheet. “Je viens de voir la vidéo pour la première fois maintenant qu’elle est terminée, et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. [The video] est comme une métaphore de ce qui se passe en ce moment. “

Maintenant que le virus s’est propagé rapidement aux États-Unis, de nombreuses personnes se sont appuyées sur cette calamité, un message que Bryna veut que les auditeurs retiennent de sa chanson.

“La chose que je veux que les gens obtiennent de cette chanson est – oui, c’est une chanson d’amour, mais ce n’est pas ce genre de chanson d’amour délicieuse et moite – mais c’est dans un sens que dans les moments difficiles, à partir de maintenant, nous tous se réunissent et deviennent un », nous a-t-elle dit. «En général, nous voulons tous nous rassembler, et nous voulons nous entraider, et c’est pour moi le sujet de cette chanson. Lorsque les temps sont durs, nous nous réunissons tous et devenons un, que nous soyons dans différents pays ou non, nous sommes tous dans le même bateau. »

Bryna utilise sa musique pour diffuser un message d’espoir aux autres

Alors que les mots d’espoir sont ce dont nous avons tous besoin en ce moment, Bryna révèle que répandre la positivité et donner confiance aux autres est quelque chose qu’elle transmet toujours dans ses chansons.

«Dans ma musique, je veux toujours toucher le cœur de quelqu’un. Je veux leur faire ressentir quelque chose. Comment aurions-nous pu savoir que cela se serait produit, mais c’est toujours approprié pour l’époque », a-t-elle déclaré à propos du titre« Stars Are Falling ».

“Nous nous disions tous:” Faut-il l’éteindre si nous ne l’éteignons pas? “Et tout le monde s’est réuni et s’est dit:” Non, nous devons donner de l’espoir aux gens. “C’est une chanson sur l’espoir et pour élever les gens pendant ces moments difficiles. Ils ont besoin de quelque chose à attendre et de savoir qu’il y a de l’amour là-bas et que nous sommes tous ensemble dans ce domaine. “

Laura Bryna | Gracieuseté de Laura Bryna

Aider d’autres personnes à traverser des moments difficiles a toujours été la passion de Bryna, et marier ses activités musicales avec la philanthropie est quelque chose qu’elle fait encore aujourd’hui.

Son amour pour redonner et aider est devenu une partie de sa vie après que son frère a souffert d’un anévrisme cérébral à l’âge de 13 ans. Avant de tomber dans le coma pendant six mois, la Fondation Make-A-Wish a voulu lui faire un vœu mais il l’a nié. Après cela, Bryna s’est activement impliquée dans l’organisation et l’est toujours aujourd’hui.

“Je me suis engagé à faire du bénévolat avec eux et j’ai fait du bénévolat avec le chapitre du centre de l’Atlantique, le chapitre de Philadelphie, le chapitre de Nashville, le chapitre de LA, et j’ai tout fait, des appels téléphoniques aux bourrages d’enveloppes.”

En plus du travail de bureau, Bryna a également accordé des vœux aux enfants en phase terminale et est également directrice du conseil d’administration de la fondation Make-A-Wish après que son single “Make A Wish” ait fait ses débuts au n ° 7 du palmarès Billboard.

Les activités philanthropiques de la chanteuse s’étendent également à son soutien aux militaires, qui, selon elle, auront toujours une place spéciale dans son cœur.

«J’ai un grand amour pour la Garde nationale, et j’ai vraiment eu la chance d’être la porte-parole de la campagne publicitaire de la Garde nationale aérienne», nous a-t-elle dit.

Elle a même co-écrit et enregistré la chanson «Hometown Heroes», qui rend hommage aux hommes et aux femmes de la Garde nationale aérienne. Elle a chanté la chanson pour des milliers de soldats américains lors d’une tournée USO dans sept pays.

Donner en retour a toujours été une passion pour Bryna, et maintenant qu’elle a fait carrière, elle prévoit de poursuivre ses efforts caritatifs.

«Nous faisons vraiment de notre mieux pour être là pour les gens et ce qu’ils vivent. J’aime vraiment ce que je fais », a-t-elle déclaré. “Je suis vraiment très chanceux.”