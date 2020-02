Laura Dern a été «effrayée» par la drogue

2020-02-03 12:30:07

Laura Dern ne s’est jamais intéressée à la drogue car elle en avait “vu beaucoup” depuis son plus jeune âge.

Laura Dern a toujours été trop “effrayée” pour sécher les drogues.

L’actrice de 52 ans – qui est la fille des acteurs Diane Ladd et Bruce Dern – a commencé sa propre carrière quand elle n’avait que sept ans et bien qu’elle “ait vu beaucoup” grandir, elle pense être exposée à des personnes sous l’influence quand elle était très jeune s’est avérée être un grand moyen de dissuasion pour elle.

Elle a confié au magazine AnOther: “” J’ai vu un lo mais je n’étais vraiment pas intéressé par les drogues. J’avais vraiment peur d’eux.

“Je connaissais des toxicomanes à un jeune âge et il n’y avait rien de sexy ou de cool à ce sujet.

“Je pense que si vous voyez de la drogue et de l’alcool très jeune, c’est un grand récit édifiant.

“J’avais l’impression que ma rébellion allait devenir mon propre artiste, et je savais que si je devenais accro à quelque chose, cela allait me garder de l’endroit où je voulais aller. C’est donc là que je mets mon énergie.”

La star des «Little Women» – qui a un fils de 18 ans, Ellery et une fille de 15 ans, Jaya, avec son ex-mari Ben Harper – a peut-être agi très jeune, mais elle a également été «forcée» de rester à l’école et être pleinement engagée dans la vie étudiante, dont elle est reconnaissante.

Elle a déclaré: “J’ai été élevée très strictement par ma mère et ma grand-mère du Sud. Il n’y avait pas de révolte à la maison.

“Ma mère m’a vraiment forcé à rester à l’école. Je devais au moins faire partie d’une équipe, je devais être membre du gouvernement étudiant, je devais obtenir As et Bs, et ensuite je pouvais jouer. Donc, ce n’était pas facile , qui était vraiment intelligente d’elle. ”

À l’adolescence, Laura était beaucoup plus grande que beaucoup de ses camarades de classe et elle a admis que cela la faisait se sentir “geek et maladroite”, mais c’était aussi “déroutant” car elle recevait plus d’attention masculine lorsqu’elle travaillait.

Elle a dit: “C’est sûr que cela m’a affecté. Je ne m’intégrais pas à l’école parce que ce trait était geek et maladroit.

“Mais ensuite je suis allé travailler et ce trait était féminin. Donc je pense que, en termes de garçons et d’hommes, c’était déroutant – ne pas attirer l’attention d’un garçon, mais attirer beaucoup l’attention des hommes à un âge trop jeune.”

L’actrice de ‘Wedding Story’ est reconnaissante d’avoir été très “protégée” lorsqu’elle auditionnait à l’adolescence parce que certaines pratiques ne seraient pas autorisées maintenant.

Elle a expliqué: “J’ai eu la chance d’être surtout très protégée. Parce que c’était fou à l’époque.

“À 13 ans, j’auditionnais seul dans des chambres d’hôtel avec des réalisateurs – qui étaient adorables – mais c’est comme ça que vous avez fait.

“Vous êtes entré dans le hall du Château [Marmont] et quelqu’un a dit: «Vous pouvez monter dans la pièce maintenant», et le directeur attend et vous vous asseyez sur un lit et lisez la scène ensemble.

“Heureusement, cela n’arriverait pas maintenant, que ce soit pour le cinéaste ou la jeune actrice.”

Mots clés: Laura Dern

