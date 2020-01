Laura Dern & # 039; s récompense l’anxiété

Laura Dern laisse “l’anxiété prendre le dessus” sur ses grands moments mais espère se détendre pour les Academy Awards.

Laura Dern laisse “l’anxiété prendre le dessus” sur ses grands moments.

L’actrice de 52 ans est nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans ‘Wedding Story’ aux prochains Academy Awards – sa troisième liste restreinte à la cérémonie depuis son hochement de tête de meilleure actrice en 1992 pour ‘Rambling Rose’ et la nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle pour ‘Wild ‘en 2015 – et bien qu’elle attend avec impatience la soirée, elle a admis qu’il n’est pas facile de se détendre.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se préparait pour les Oscars, elle a répondu: “Je pense que c’est si individuel. C’est comme aller à une compétition de natation à 10 ans. Ce qui vous rend confortable et détendu en ce moment que les gens disent est spécial.”

“Ce que je sais, c’est que je suis venu pour la première fois à 22 ans en tant que nominé, c’est que je laisse l’anxiété prendre le dessus dans l’expérience … Alors j’espère que je pourrai le faire de plus en plus avec de l’expérience et de la gratitude en travaillant avec des gens que j’aime tellement beaucoup.”

En plus de ‘Marriage Story’, un autre des films de Laura de cette année, ‘Little Women’, est en lice pour le meilleur film et l’actrice est ravie des films “parfaits” – qui ont été réalisés par Noah Baumbach et sa partenaire Greta Gerwig respectivement – ont tous deux été reconnus.

Elle a dit: “Ils sont tous les deux incroyables. C’est tellement incroyable qu’ils sont tous les deux nominés pour le meilleur film. Ils ont fait des films parfaits à mon avis.

“Ils m’ont tous deux donné des expériences de collaboration aussi belles et égales avec des personnages incroyablement différents.

“Comme le dit Greta,” Oh vous savez, avec Noah, vous déchirez les familles, et dans mon film, c’est vous qui rassemble les familles. ” C’est juste délicieux et merveilleux. ”

Laura a apprécié les différentes approches adoptées par chaque réalisateur pour réaliser leurs films.

Elle a expliqué: “Je pense que leurs différences viennent du fait qu’elle est actrice et que lui, en tant que cinéaste, a toujours été celui qui témoigne de la performance.

“Alors qu’elle était un peu plus à l’intérieur. Comme si elle jouait presque avec moi. C’était à la fois une manière incroyable et délicieuse de travailler avec le réalisateur.”

.