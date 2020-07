Laura Haddock a un nouvel homme

2020-07-05 23:00:04

Laura Haddock aurait entamé une relation amoureuse avec Tom Rhys-Harries, près d’un an après sa séparation légale de son ex-mari Sam Claflin.

L’actrice de 34 ans serait en train de romancer avec son compatriote Tom, qu’elle a rencontré sur le tournage de la série Netflix « White Lines », où ils ont joué les frères et sœurs Zoe et Axel Collins.

Un initié a déclaré au journal The Sun dimanche: « Le couple a passé beaucoup de temps ensemble à Londres et est vraiment aimé.

« Ils ont beaucoup traîné et sont désireux de tourner une autre série ensemble. Laura a été en contact avec Netflix régulièrement.

« Elle a présenté Tom à tous ses amis et voit un avenir avec lui malgré le fait qu’elle a sept ans de moins. »

La rumeur selon laquelle rumeur de Laura avec Tom, 27 ans, vient après qu’elle se soit légalement séparée de son ex-mari Sam Claflin – avec qui elle a un fils Pip, quatre ans, et une fille Margot, deux ans – en août 2019.

Sam a annoncé la nouvelle sur Instagram à l’époque, en écrivant: « Laura et moi avons décidé de nous séparer légalement. Nous avancerons avec rien d’autre que de l’amour, de l’amitié et un profond respect l’un pour l’autre, tandis que nous continuerons à élever notre famille ensemble.

« Nous ne ferons aucun commentaire à ce sujet. Merci d’avance pour votre soutien et le respect de notre vie privée en ce moment.

« Nous deux x. (Sic) »

La rupture de choc survient après que Sam, également âgé de 34 ans, a déclaré en 2018 qu’il pensait que c’était le destin qui l’avait réuni avec Laura, après s’être rencontrés dans des circonstances fortuites alors qu’il auditionnait pour un rôle dans le drame de 2011 « Ma semaine avec Marilyn ».

Sam – qui auditionnait pour le rôle de Colin Clark, qui a finalement été remis à Eddie Redmayne – a rappelé: « C’était une audition … Je ne pardonnerai jamais à Eddie Redmayne d’avoir volé le rôle. Mais j’ai rencontré ma femme, donc je ne peux pas me plaindre.

« C’était pour le film » Ma semaine avec Marilyn « et c’était comme mon quatrième rappel, je lisais toujours avec la même fille, la même fille … et cette fois-ci, ce seul rappel, ma femme maintenant était assise là. Magnifique. Je veux dire, honnêtement, Hollywood … magnifique. »

Bien qu’il ne sache même pas son nom, Sam est immédiatement tombé amoureux de Laura.

La star de «Hunger Games» a expliqué: «À ce moment-là, je savais que je voulais l’épouser et j’ai appelé mon agent et lui ai dit:« C’est la femme que je vais épouser ». Il a dit: « Non, comment s’est passée l’audition? » Je me disais: « Non non, tu ne comprends pas. C’est le destin. » Je ne me souvenais même pas de son nom à l’époque. Je le sais maintenant. «

