Laura Prepon donne naissance à un deuxième enfant

Laura Prepon a donné naissance à son deuxième enfant, faisant d’elle et de son mari Ben Foster de fiers parents de deux enfants.

La star d’Orange est le nouveau noir a accueilli un nouveau “paquet d’amour” dans le monde avec son mari Ben Foster, alors qu’elle s’est rendue sur Instagram mercredi (26.02.20) pour partager une photo d’elle tenant le nouvel arrivant.

Elle a écrit à côté de l’image: “Bienvenue à la maison notre nouveau paquet d’amour. Accablé de gratitude. (Sic)”

Laura n’a pas encore confirmé le sexe du tot ou le nom qu’elle et Ben ont choisi pour eux, mais le nouveau-né vient comme leur deuxième enfant après la fille de deux ans Ella.

L’actrice de 39 ans a révélé qu’elle attendait un autre bébé en octobre de l’année dernière, lorsqu’elle a publié sur Instagram une image d’elle en train de câliner avec Ella.

Elle écrivait à l’époque: “Nous sommes ravis d’annoncer que notre famille s’agrandit. La vie est belle! #Knockedup (sic)”

Pendant ce temps, Laura a précédemment parlé de la maternité et des défis d’équilibrer une carrière et d’être maman.

Elle a dit: “Ben et moi sommes vraiment super si je suis au travail, il est [at home]et s’il est au travail, je suis [at home]. Mais]Je me sens coupable et je sais juste qu’elle serait fière si elle le savait. J’ai parlé à un tas de femmes [asking], ‘Comment est-ce que tu fais ça?’ Et ils disent simplement: «Il n’y a vraiment pas de solution. Faites-le. ”

Le nouvel ajout à la famille intervient deux ans après que Laura et Ben se sont mariés en 2018, où ils ont profité d’un “petit mariage”.

Parlant de ses noces avant le grand jour, elle a expliqué: “Nous voulons un très petit mariage mais nous avons beaucoup de gens que nous aimons et dont nous nous soucions. C’est bizarre, [but] apparemment, faire la liste pour votre mariage est une chose qui pourrait causer des problèmes. [The ‘Orange is the New Black’] le casting seul, c’est comme 50 personnes. Il part faire deux films. Je viens de terminer la semaine dernière. C’est juste, vous savez, la planification. C’est beaucoup.”

