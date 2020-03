Laura Prepon: Ma mère m’a «appris la boulimie»

2020-03-25 22:00:07

Laura Prepon dit que sa mère lui a “appris” à être boulimique, car elle dit que c’était un “projet partagé” qu’ils feraient en “secret” ensemble.

L’étoile “ Orange est le nouveau noir ” souffrait du trouble de l’alimentation – dans lequel une personne s’auto-provoque des vomissements, une purge ou un jeûne pour perdre du poids – pendant plus d’une décennie, et a maintenant affirmé qu’elle était encouragée à l’obséder pour elle poids par sa mère Marjorie.

Dans une interview au magazine People – qui comprenait également un extrait de son nouveau guide pour les mères intitulé “You & I, as Mothers” – elle a déclaré: “Pour avoir une vraie conversation sur la maternité, nous devons parler de ce qui se passe réellement. sur, le stress, les angoisses, comment nous avons été maternés. Nous devons partager la vérité.

“Ma mère m’a appris la boulimie. Cela a commencé quand j’avais 15 ans et a duré jusqu’à la fin de la vingtaine. Je me suis toujours considérée comme cette femme forte et confiante, mais elle est devenue une contrainte qui m’affaiblissait complètement.”

Laura dit qu’elle était une “gamine en bonne santé et athlétique” à 15 ans, mais après avoir assisté à un casting ouvert dans une agence de mannequins, on lui a dit de perdre 25 livres.

Elle a dit à sa mère qu’elle voulait essayer la perte de poids, et c’est finalement devenu leur “projet partagé”.

L’actrice de 40 ans a expliqué: “Ma mère a commencé à me peser tous les matins et à prendre mes mesures. C’est alors qu’elle m’a dit: ‘Vous pouvez avoir votre gâteau et le manger aussi.’ Je savais exactement de quoi elle parlait.

“C’était une chose de liaison que nous ferions ensemble. Un secret partagé.”

Laura croit que sa mère pensait que perdre du poids aiderait sa fille, car elle avait toujours assimilé être maigre avec «succès».

Elle a dit: “Elle était boulimique à l’université, et après avoir perdu du poids, elle a rencontré mon père. Donc pour elle, maigre égal le succès. Je pense qu’elle essayait de m’aider à sa manière.”

La mère de Laura a reçu un diagnostic d’Alzheimer il y a sept ans, et l’actrice dit que la peur de la santé l’a obligée à réévaluer leur relation tendue, car elle veut que leur temps ensemble soit “bon”.

Elle a ajouté: “La voir perdre son sens de soi était bouleversante. Cela m’a mis en confrontation avec notre passé et a ouvert la voie du rétablissement.

“Je ne veux pas être en colère contre elle, surtout maintenant, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je veux que ces moments où elle est présente soient bons.”

L’actrice «Girl on the Train» a depuis battu son trouble alimentaire et pratique désormais une bonne santé et une bonne nutrition, car elle dit qu’elle voulait «guérir» pour le bien de sa famille.

Laura – qui a une fille de trois ans, Ella, et un fils d’un mois avec son mari Ben Foster – a déclaré: “Guérir, c’était apprendre mon propre corps, surtout quand je voulais avoir des enfants.”

