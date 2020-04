Laura Prepon: Mila Kunis m’a aidé à surmonter la culpabilité de maman

2020-04-16 01:30:04

Laura Prepon attribue à Mila Kunis l’aide à surmonter sa «culpabilité de maman», en «donnant une tournure vraiment positive» à l’idée de laisser ses enfants pendant un certain temps.

L’actrice de 40 ans – qui a une fille de deux ans, Ella, et un fils d’un mois avec son mari Ben Foster – lui dit que sa co-star de “ That 70’s Show ” lui a appris à arrêter de se sentir coupable aller travailler et laisser sa progéniture à la maison, en «donnant une tournure vraiment positive» à l’idée de quitter la maison.

Laura a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Quand Mila a commencé à retourner au travail, c’était vraiment difficile. Chaque fois qu’elle disait qu’elle allait travailler, elle le rendait positif. Elle disait:” Maman doit aller travailler, «au lieu de tout», maman doit aller travailler, ça craint. Elle a toujours donné une tournure vraiment positive à cela afin que ses enfants associent le travail à un travail positif et bon, au lieu que ce soit cette chose négative qui emporte leur mère.

“Vous n’avez même pas besoin d’être une maman qui travaille pour ressentir la culpabilité de maman. La culpabilité de maman peut provenir de n’importe quoi. Même si vous êtes un parent au foyer, vous voulez aller prendre un bain et prendre ce temps loin de votre les enfants, il y a de la culpabilité de maman autour de tout. ”

Mila, 36 ans, est également mère de deux enfants – sa fille Wyatt, cinq ans, et son fils Dimitri, trois ans – qu’elle a avec son mari et la star de “That 70s Show” Ashton Kutcher.

Pendant ce temps, Laura a précédemment parlé de la maternité et des défis d’équilibrer une carrière et d’être maman avant la naissance de son deuxième enfant, qu’elle a accueilli fin février.

La star d’Orange est le nouveau noir a déclaré: “Ben et moi sommes vraiment super si je suis au travail, il est [at home]et s’il est au travail, je suis [at home]. Mais]Je me sens coupable et je sais juste qu’elle serait fière si elle le savait. J’ai parlé à un tas de femmes [asking], ‘Comment est-ce que tu fais ça?’ Et ils disent simplement: «Il n’y a vraiment pas de solution. Faites-le. “

