Laura Prepon révèle qu’elle a interrompu sa deuxième grossesse

Laura Prepon dévoile la décision de son mari et elle de mettre fin à leur deuxième grossesse, un an après avoir accueilli sa fille Ella en 2017.

le “Orange est le nouveau noir” star a fait la révélation dans son prochain livre “You & I As Mothers”, extrait par GENS. Elle a expliqué qu’elle et Ben Foster a appris que quelque chose n’allait pas quand ils sont allés pour un échographie à 16 semaines.

Un échocardiogramme a confirmé la présence d’un hygroma kystique.

“Notre spécialiste néonatal nous a dit que le cerveau ne se développait pas et que les os ne se développaient pas”, a écrit Prepon. “On nous a dit que la grossesse n’irait pas à terme et que mon corps risquait de porter plus longtemps.”

Ben m’a tenu pendant que je pleurais. Nous avons dû mettre fin à la grossesse “, a-t-elle poursuivi.” Pour arriver au deuxième trimestre et ensuite avoir cette terrible nouvelle, je me suis sentie comme un échec. “

Ayant souffert de boulimie dans sa jeunesse, Prepon a déclaré qu’elle avait “peur que d’une manière ou d’une autre les mauvais traitements que j’ai subis à mon corps aient pu expliquer en partie pourquoi les choses ont mal tourné”. Les médecins lui ont cependant assuré que ce n’était pas le cas. Pourtant, “je sentais que mon corps avait échoué et échoué à avoir un autre bébé”, a-t-elle dit, “tout le cycle de ce qui ne va pas avec mon corps est revenu.”

Après avoir salué le soutien de son mari, Prepon s’est dite “extatique” d’apprendre qu’elle était à nouveau enceinte en 2019. Le couple a accueilli un fils, dont le nom n’a pas été révélé, en février.

De leur voyage de bébé dans son ensemble, l’actrice a déclaré que ce qu’ils avaient vécu m’a “rendu si reconnaissant pour la bénédiction que nous avons maintenant”. Elle a ajouté: “Cela met en perspective la bénédiction d’avoir un enfant en bonne santé.”