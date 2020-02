Laura Whitmore rend hommage à Caroline Flack

2020-02-15 19:30:04

Laura Whitmore a rendu hommage à feu Caroline Flack, décédée samedi à l’âge de 40 ans (15.02.20).

Laura Whitmore a rendu hommage à feu Caroline Flack.

Le nouveau présentateur de “ Love Island ” – qui a succédé à Caroline après avoir quitté ses fonctions d’hébergement à la suite d’une accusation d’agression – s’est rendu sur les réseaux sociaux samedi (15.02.20) pour se souvenir de son amie proche après que Caroline se soit tragiquement suicidée.

Elle a partagé une photo des deux et a écrit à côté d’elle: “J’essaie de trouver les mots mais je ne peux pas”, concluant avec un emoji déchirant.

Laura a également partagé un poème sur la perte de quelqu’un trop tôt.

Il disait: “Perdre quelqu’un d’aussi spécial est vraiment difficile à supporter, il semble à peine croyable que vous n’êtes plus là. Vous nous avez quittés bien trop tôt avant votre temps, semble-t-il et maintenant vous n’aurez plus jamais la chance de réaliser tous ces rêves.

“Aussi difficile soit-il, même si nous nous consolons dans la pensée de tous les souvenirs que nous avons et du bonheur que vous avez apporté. Vous avez toujours vécu la vie pleinement mais la nôtre ne sera pas la même jusqu’au jour où nous pourrons voir votre sourire face à nouveau. ”

Laura a succédé à Caroline en tant que présentatrice de l’émission de rencontres ITV2 pour la série actuelle et lorsque la nouvelle a été révélée, elle a rendu hommage à Caroline en tant qu’animatrice “brillante”.

Elle a déclaré: «Dire que je suis ravie de me rendre au Cap pour accueillir« Love Island », la plus grande émission de télévision, est un euphémisme. Je tiens à remercier ITV de m’avoir fait confiance à la tête de cette immense émission. souhaite que ce soit dans de meilleures circonstances; Caroline est un hôte brillant et aussi un ami. Nous avons beaucoup parlé au cours des derniers jours depuis qu’elle a démissionné. Elle a été très gentille avec moi et m’a fortement poussé pour ce rôle. Je l’ai regardée animer chaque série et je sais que j’ai de grosses bottes à remplir. Je vais essayer de lui rendre justice. ”

Tandis que Caroline partageait la nouvelle: “Je suis contente que ce soit Laura … elle aime le spectacle autant que moi … encore … merci pour vos messages de soutien continus … c’est une période vraiment difficile. .. mais je fais tout mon possible pour garder ma tête au-dessus de l’eau et régler tout ça … (sic) “

Mots clés: Laura Whitmore et Caroline Flack

Retour au flux

.