Laura Wright et Maurice Benard se sont-ils déjà disputés au cours de leurs 15 années passées ensemble au savon?

Les acteurs qui font partie des couples de feuilletons populaires se fatiguent-ils jamais? Dans une récente interview, Laura Wright et Maurice Benard, qui incarnent les emblématiques Carly Benson Corinthos et Sonny Corinthos de l’Hôpital général, ont révélé plus sur la collaboration pendant tant d’années.

Laura Wright et Maurice Benard sur «l’Hôpital général» | Valerie Durant via .

L’histoire de Laura Wright et Maurice Bernard à l’hôpital général

Bien que Wright soit la quatrième actrice à jouer Carly Corinthos, elle est la Carly la plus ancienne. Cela signifie qu’elle a passé le plus de temps avec Bernard’s Sonny dans la série.

Sarah Brown a représenté Carly de 1996 à 2001, tandis que Braun l’a représentée de 2001 à 2005. Jennifer Bransford a brièvement décrit le personnage en 2005 avant que Wright n’entre en fonction et soit Carly depuis.

Alors que Sonny et Carly sont l’un des plus grands supercouples du feuilleton et l’un des couples les plus remarquables de la série, Carly de Wright n’a pas été dans une romance avec Corinthos pendant une bonne partie de son temps dans la série.

Pendant beaucoup de courses de Wright, le personnage était avec Jasper “Jax” Jacks. Cependant, Sonny et Carly ont été plus ensemble ces dernières années.

La relation de travail de Laura Wright et Maurice Benard

Wright et Benard se sont entretenus avec Cameron Mathison, vétéran du feuilleton et personnalité de la télévision, qui anime Home and Family à Hallmark Channel. Ils ont parlé d’être sur la série, de travailler ensemble, des mémoires à venir de Benard et plus encore.

S’ils ont déjà eu des désaccords au cours de leurs 15 années de collaboration, Benard a plaisanté: «Non, nous n’avons jamais eu d’argument. Je veux dire, je suis sûr qu’elle voulait beaucoup me tuer. “

Wright a ajouté: «Nous sommes également très honnêtes les uns envers les autres. Ce qui est très important. Comme si je veux faire quelque chose et qu’il ne sent pas que ça marche, il me le dira. Il y a tellement d’honnêteté. “

Les deux ont également parlé de pouvoir travailler sur le scénario impliquant la maladie d’Alzheimer de Mike Corbin. “Nous racontons l’histoire de tout le monde. Cela ne fait pas de discrimination. C’est dans chaque foyer. Et c’est déchirant. C’est une histoire qui touche tout le monde et il est difficile de traverser les scènes », a déclaré Wright.

Benard était d’accord avec sa co-star, ajoutant qu’il n’agit pas seulement dans ces scènes, c’est comme s’il les vivait. “C’est ce qui rend les choses plus difficiles. Je ne veux pas pleurer. J’essaie de ne pas le faire. C’est ce qui l’aggrave. “

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.