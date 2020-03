Lauren Collins (Paige) dans Les secrets des coulisses et Embrasser Drake

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a été difficile. Mais de nombreuses célébrités, de Miley Cyrus à Ariana Grande, sont en train de créer du contenu interactif via les médias sociaux. Lauren Collins profite de cette situation, qui a joué dans le drame canadien adoré Degrassi: The Next Generation. Voici ce que nous avons appris de sa récente diffusion en direct.

Lauren Collins a joué dans «Degrassi: The Next Generation» dans le rôle de Paige Michalchuk

Collins a commencé sa carrière d’actrice à la fin des années 90. Bien qu’elle agisse toujours, elle est restée la plus reconnue en tant que Paige Michalchuk de la longue série Degrassi: The Next Generation. Le spectacle a été salué pour avoir jeté de vrais préadolescents et adolescents pour jouer des lycéens et représenter des situations réalistes.

La série s’est déroulée de 2001 à 2010, puis a été rebaptisée simplement Degrassi après le départ de tous les acteurs d’origine. Collins était l’une des stars les plus anciennes, mettant fin à sa course en tant que membre du casting principal de la saison 6 et récurrente pour les deux saisons suivantes.

Qu’a-t-elle fait depuis la fin du spectacle?

Collins a continué à apparaître dans des séries telles que The Best Years, Kroll Show et Impulse. Elle s’est également mariée en 2018 et a eu son premier enfant, un fils du nom de Charlie, en mars 2020. Cependant, beaucoup se souviennent peut-être de sa dernière visite dans la vidéo de Drake “Je suis bouleversée”, qui était une réunion massive de Degrassi. (Drake a joué dans l’émission en tant que Jimmy Brooks sous son vrai nom, Aubrey Graham.)

Sur un flux Instagram en direct le 27 mars 2020, Collins a parlé de l’expérience, qu’elle a qualifiée de «sauvage». Elle a également déclaré que c’était la dernière fois qu’elle voyait Shane Kippel, qui jouait l’intérêt amoureux de son personnage, Spinner. “Je l’aime et nous nous envoyons des messages sur Instagram parfois”, a-t-elle ajouté.

Collins a diffusé en direct l’épisode 13 de la saison 1 «Cabaret»

Collins a ravi ses fans en faisant la diffusion en direct. L’épisode a probablement été filmé en 2001, a-t-elle dit, et diffusé pour la première fois en 2002. «Je ne me souviens de rien. Ce sera comme regarder une autre personne », a déclaré Collins.

Dans l’épisode, Paige se met en travers de la performance de Terri et Ashley, faisant équipe avec Terri pour créer leur propre groupe. Finalement, ils décident tous de former un groupe ensemble, se faisant appeler Paige Michalchuk and the Sex Kittens, ou PMS pour faire court.

Collins a ri pendant l’épisode, disant: “Je suis convaincu que les scénaristes de la saison 1 étaient sur des champignons.” Elle a également taquiné la garde-robe de son propre personnage, en disant: “Tout ce que Paige portait dans ces premières scènes semble très inflammable.”

Sur ses co-stars

Comme leurs personnages étaient le scénario A de l’épisode, la plupart du temps était consacré à Collins, Melissa McIntyre (Ashley) et Christina Schmit (Terri). Collins a appelé Chrissy «la plus jolie personne du monde». Elle a également remarqué le caractère de McIntyre. “Je sais que Paige était une garce, mais Ashley était une sorte de bourdonnement”, at-elle ri.

Collins a également rappelé un souvenir de cette époque, alors qu’elle avait environ 13 ou 14 ans. «Je pense que c’est autour du tournage de cet épisode que nous avons eu une soirée pyjama. Je suis presque sûr que nous sommes devenus vraiment ivres avec la Hard Lemonade de Mike. ” Elle était également ravie qu’ils soient dans l’arrêt sur image sur lequel l’épisode s’est terminé, ce qui était apparemment un produit convoité parmi les jeunes membres de la distribution.

Collins sur Drake

Drake (3e de L) pose avec les co-stars de “Degrassi” Daniel Clark, Adamo Ruggiero et Lauren Collins | George Pimentel / WireImage

Comme Collins, une grande partie du reste de la distribution a continué à agir au cours des années depuis sa fin. Mais de loin le plus célèbre est Drake. Selon Collins, elle a fait une lecture de chimie avec lui lors de son audition (elle a lu à la fois pour le rôle qu’elle a obtenu et pour Ashley, qui sort avec Jimmy).

Elle a de nouveau parlé de lui lorsque sa scène de performance est apparue. «Je me souviens avoir filmé ça. Nous étions dans une bagarre, Aubrey et moi, quand nous tournions ça. » Collins n’a pas précisé de quoi parlait l’argument, mais a noté à quel point il avait l’air ennuyé sur la scène, en disant: «Ils [the writers] prendrait des aspects de nos personnalités et les imprègne dans les personnages. ”