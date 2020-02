Lauren Goodger: je lutte contre l’anxiété depuis des années

2020-02-10 13:30:06

La star de télé-réalité Lauren Goodger a révélé qu’elle luttait contre l’anxiété depuis des “années”.

Lauren Goodger lutte contre l’anxiété et les attaques de panique depuis des “années”.

La star de téléréalité de 33 ans a passé quatre ans à essayer de faire face à ses problèmes de santé, mais la situation a empiré à Noël lorsqu’elle a été transportée à l’hôpital.

Lauren a partagé: “Croyez-moi, mes problèmes sont beaucoup plus profonds qu’un jour en A&E. J’ai souffert d’anxiété et de crises de panique pendant quatre ans.”

La star de la télévision avait auparavant été en mesure de “gérer” ses problèmes – mais le lendemain de Noël, elle se sentait dépassée et Lauren admet qu’elle a simplement “chuté”.

Parler à New! magazine, elle a rappelé: “Je pensais que je mourais.

“Je n’ai jamais été du genre à prendre des antidépresseurs, mais ce psychiatre en particulier m’a mis une forte dose pour mon anxiété parce que mes palpitations cardiaques étaient hors de contrôle.

“Je détestais l’idée de mettre ce médicament dans mon corps alors j’ai juste arrêté un jour, ce que vous n’êtes pas censé faire. Apparemment, c’est ce qui l’a déclenché.”

Lauren a expliqué que des problèmes dans sa vie personnelle, associés à son apparition dans un documentaire de la BBC – dans lequel elle a accepté de promouvoir une fausse boisson au cyanure – l’ont poussée à bout.

Elle a dit: “Votre corps et votre esprit sont comme un ordinateur et quand il passe en overdrive, vous vous écrasez. Et je me suis écrasé.

“Je ne pouvais pas respirer. Mon rythme cardiaque était très haut, mes yeux étaient à l’arrière de ma tête, je tremblais. J’étais d’une manière terrible.”

Cependant, Lauren sent maintenant qu’elle a trouvé un moyen de gérer son anxiété.

Elle a révélé: “Je ne veux pas parler à quelqu’un. Je suis une personne pratique et j’ai besoin de faire avancer les choses.

“Donc j’essaye de nouvelles choses à la place, comme des cours et mon exercice, des choses qui me font me sentir bien. J’ai toujours de l’anxiété et je me sens comme une merde, mais je le gère maintenant.”

