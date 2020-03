Lauren Jauregui ne veut pas de réplique d’hologramme

2020-03-04 17:00:05

La chanteuse à succès «Work From Home» Lauren Jauregui écrira qu’elle ne veut pas faire de tournée en hologramme dans son testament.

Lauren Jauregui ne veut pas être reproduite sous forme d’hologramme après sa mort.

La chanteuse de 23 ans – qui a connu la gloire avec le groupe de filles Fifth Harmony – a insisté sur le fait que les concerts mettant en vedette des ressemblances virtuelles d’étoiles mortes telles que Whitney Houston et Roy Orbison sont “envahissants et effrayants” et elle s’est engagée à prendre des mesures dans sa volonté de veiller à ce que personne ne profite de son héritage musical.

Elle a tweeté: “Sauvé que je vis à une époque où je devrai probablement écrire dans mon testament que je ne veux pas que quiconque publie ma musique inédite après la mort ou fasse de l’argent en visitant mon hologramme … c’est tellement envahissant et effrayant . ”

Le hitmaker “Work From Home” ne peut pas croire que quelqu’un aurait la “capacité de prendre cette décision” sur la musique qui devrait sortir après la mort d’un artiste et a juré de “hanter” quiconque essayait de tirer profit de l’un de ses enregistrements inouïs .

Elle a poursuivi: “Je suis tellement bizarre à propos des chansons que j’aime vraiment parmi celles que je fais, je ne peux pas imaginer que quiconque ait la capacité de prendre cette décision pour moi après mon départ … Je serais tellement blessé / en colère et je vais trouver ton cul et te hanter. (sic) ”

Les commentaires de Lauren viennent après que Dionne Warwick – la cousine de Whitney – avait précédemment prévu l’utilisation d’hologrammes et marqué la tournée actuelle mettant en vedette une réplique numérique du hitmaker “I Will Always Love You” une idée “stupide”.

Dionne a dit: “Je n’ai aucune idée de ce que c’est. C’est surprenant pour moi. Je ne sais pas ce que c’est. Je pense que c’est stupide, mais quoi que ce soit c’est ce que c’est.”

Whitney a été présentée pour la première fois sous forme d’hologramme en mai 2016 pour un duo avec Christina Aguilera sur ‘The Voice’.

Cependant, sa famille a prévu d’autres plans après avoir décidé que l’hologramme n’était pas à la hauteur.

Sa belle-sœur Pat Simpson a déclaré: “Nous cherchions à offrir une performance en duo révolutionnaire pour les fans des deux artistes. Les hologrammes sont une nouvelle technologie qui prend du temps à perfectionner, et nous croyons qu’avec les artistes de ce calibre emblématique, il doit être parfait. L’héritage de Whitney et ses fans dévoués méritent la perfection.

“Après avoir regardé la performance de près, nous avons décidé que l’hologramme n’était pas prêt à être diffusé. Nous avons beaucoup de respect et d’appréciation pour Christina, et elle était absolument parfaite.”

Après un nouveau développement, «An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour» a débuté en janvier.

