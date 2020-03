Lauren réagit aux fans l’accusant et Cameron d’être des acteurs

Le nouveau spectacle Netflix a commencé avec Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton tombant amoureux en quelques jours. Naturellement, beaucoup de gens ne pouvaient pas le croire, mais le couple Love Is Blind a fini par gagner beaucoup de gens.

Maintenant que la saison est terminée, les stars parlent de leur expérience. Speed ​​a partagé sa réaction à l’accusation d’être une actrice. Spoilers d’avertissement pour la saison 1!

La relation entre Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton a commencé sur ‘Love Is Blind’

Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton assistent à la projection «Love Is Blind» d’Atlanta | Paras Griffin / .

Speed ​​et Hamilton ont été les premiers participants à se dire qu’ils s’aimaient puis se sont fiancés cette saison. Leur relation a continué d’être assez forte tout au long des épisodes, mais Speed ​​a mentionné à plusieurs reprises les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés en tant que couple interracial.

“J’ai l’impression que chaque fois que nous en parlons, cela fait définitivement le montage”, a déclaré Speed ​​à Entertainment Weekly. “On dirait que nous serons au dîner en disant:” Hé, nous sommes interraciaux “, puis nous irons ailleurs et dirons:” Hé, je suis noir et tu es blanc! “”

Cependant, elle a affirmé qu’ils n’en parlaient pas beaucoup. Une préoccupation pour eux était que le père de Speed ​​les accepte.

“Il était au premier plan de son esprit de faire griller Cameron pour savoir où est son cœur et quelles étaient ses intentions”, a-t-elle déclaré. La bonne nouvelle est que Hamilton l’a conquis.

La saison s’est terminée avec leur mariage. De nombreux fans ont partagé leur enthousiasme pour la fin.

Les fans étaient satisfaits de la fin de l’émission pour eux

La finale a montré que chaque couple vivait son mariage. Ils avaient la possibilité de dire «oui» ou «non». Cela signifiait qu’il y avait des cœurs brisés à l’autel.

Heureusement, Speed ​​et Hamilton ont vécu le mariage. Ils sont également toujours ensemble. De nombreux fans ont célébré leur fin heureuse sur les réseaux sociaux. Cependant, certaines personnes étaient encore sceptiques.

Un fan a tweeté: “Je suis toujours convaincu que 90% des personnes [sic] qui étaient sur Love Is Blind sont des acteurs ou des aspirants acteurs au moins lmao. Mais Lauren et Cameron sont fous et mignons, alors j’ai donné au spectacle le bénéfice du doute. » Une autre personne a tweeté: “J’attends que les producteurs de Love is Blind nous disent que c’étaient tous des acteurs et actrices, donc cette série a du sens …”

Speed ​​a dit qu’ils n’étaient pas parfaits

Certains fans ne croient toujours pas que le couple a trouvé l’amour. Ils ont parlé de cette rumeur ainsi que de leur soutien avec People.

“Honnêtement, il y a probablement eu 95% d’amour et de soutien – presque menaçant, comme,” Vous feriez mieux de toujours être marié! “”, A déclaré Speed. “Mais ça fait chaud au cœur parce que j’ai effectivement reçu des messages de gens qui me disaient:” J’ai presque abandonné la vie et le fait de vous voir tous les deux m’a inspiré que le monde a encore de l’amour “, et des trucs comme ça.”

Elle a ajouté: «Ce sont ces commentaires qui sont vraiment comme, mec, je suis si heureuse que notre histoire et notre témoignage aient un impact sur le monde comme ça. Le fait que nous ayons donné au monde un cri joyeux, c’est juste cool. “

Il y a un inconvénient à ressembler à un couple amoureux dans une émission de téléréalité. «Quelques personnes ont l’impression que nous sommes bien trop parfaits et pensent que nous sommes des acteurs», a-t-elle révélé. “Mais c’est comme avant tout, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous ne prêtons pas vraiment attention à ces 0,5% de personnes. “

Il semble que le couple ne laisse pas les sceptiques les atteindre. Espérons que plus de leur relation sera révélée lors de la réunion.