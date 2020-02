Lauren se fait dégoûter en parlant à Cameron de leurs bêtes noires

Les téléspectateurs ont vu des étrangers parler et tomber amoureux sans se voir dans les premiers épisodes de Love Is Blind. Maintenant, ils devront continuer à regarder la série Netflix pour voir s’ils vont rester amoureux. Un futur épisode montrera Lauren et Cameron parlant de leurs bêtes noires.

Les célibataires accéléreraient la date au début de “Love Is Blind”

L’expérience a permis à 30 célibataires de parler dans des modules pour essayer de créer une connexion. Le début du processus ressemblait beaucoup à un speed dating.

“Au début, nous voulions que les gens aient la possibilité de vraiment rencontrer tout le monde dans l’installation”, a déclaré le créateur Chris Coelen à A.V. Club. «Cette partie était en quelque sorte structurée par la production, et nous avons tourné les gens en quelque sorte dans le style des chaises musicales, du style speed dating. Mais ensuite, ils ont contrôlé leur propre destin. »

Il a poursuivi: «Ils ont demandé ce qu’ils voulaient demander. Nous les retirions après environ sept à 10 minutes lors de cette première rencontre et les faisions pivoter vers la personne suivante. Et puis, vraiment, à partir de là, ils ont été encouragés à se concentrer sur les personnes sur lesquelles ils voulaient se concentrer, à passer du temps avec les gens avec qui ils voulaient passer du temps. »

Lauren et Cameron sont un couple que les fans recherchent

Cameron travaille en informatique et Lauren est une créatrice de contenu. Ils ont réussi à établir une connexion dans les pods et à partir engagés.

Lauren a exprimé sa préoccupation quant aux problèmes auxquels ils pourraient être confrontés en tant que couple interracial. Cependant, ils semblent tous deux être sur la même longueur d’onde pour les affronter ensemble et avoir des enfants un jour.

Les fans ont montré leur soutien au couple sur les réseaux sociaux. “Uniquement ici pour Lauren et Cameron! #LoveIsBlind”, a tweeté un fan. «Moi: Quel spectacle stupide. Qui peut tomber amoureux sans voir de gens. Moi aussi: Wow, Cameron et Lauren sont si mignons. Leur amour est VRAI !! JE STAN !!! #Loveisblind », a tweeté un autre fan.

Lauren pense que c’est grossier Cameron partagerait une brosse à dents

L’amour est aveugle | Netflix

Le couple le plus solide continuera à se connaître. Un aperçu donné à Entertainment Tonight les montre en train de parler de leurs bêtes noires.

“C’est drôle parce que, l’une de mes bêtes noires, c’est quand j’entends les gens mâcher”, a déclaré Lauren malgré le fait qu’elle mâchait fort pendant qu’ils mangeaient ensemble. «Je suis une personne propre, donc je n’aime pas l’encombrement. Et j’ai l’impression que si vous utilisez un plat, il suffit de le laver », a-t-elle ajouté.

Il y a une autre chose qu’elle ne fera pas. “Même si je t’aime, n’utilise pas ma brosse à dents. Certaines personnes le font », a-t-elle déclaré à Cameron. “Tu fais ça?”

Il a admis qu’il «ne s’en occuperait pas» avec sa brosse à dents. Lauren ne pensait pas que c’était gentil.

«En tant que femme mariée, je suis prête à partager beaucoup de choses avec mon mari. Nous pouvons partager de la nourriture, nous pouvons partager un lit, nous pouvons partager un oreiller. Mais je serai damnée si nous partageons une brosse à dents, Cameron », a-t-elle déclaré. “C’est dégoûtant! C’est dégoûtant. Méchant! Non! Je ne peux pas croire qu’il ait même dit ça. Incroyable. En aucune façon.”

Les fans devront continuer à regarder pour en savoir plus sur le couple. Les épisodes six à neuf de Love Is Blind seront disponibles sur Netflix le 20 février.