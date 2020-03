Lauren Swanson partage une recette de patate douce saine et de chou frisé

Si vous êtes coincé à la maison et que vous cherchez des idées de recettes saines, Lauren Swanson est là pour vous aider. La femme de Josiah Duggar de Counting On a partagé une recette pour un repas facile et sain de patates douces et de chou frisé sur son histoire Instagram le 16 mars. Bonus: Il est sans gluten.

Lauren et Josiah sont coincés à la maison avec leur bébé

Comme des millions d’autres Américains, Lauren, Josiah et leur petite fille, Bella Milagro, se cachent à la maison à cause du coronavirus.

«Beaucoup d’entre vous sont probablement enfermés à la maison à cause du coronavirus. Pareil ici. J’ai donc pensé que je ferais une simulation de cuisine », a-t-elle déclaré.

Lauren – qui mange un régime sans gluten sur les conseils de son médecin – a expliqué qu’elle allait partager une recette de salade de chou frisé chipotle et de patate douce. “J’aime cela. C’est ma préférée », a-t-elle déclaré.

La recette de Lauren est facile à préparer

Dans une vidéo, Lauren a expliqué comment préparer la recette sans chichi, qui nécessite de l’huile d’olive, des patates douces, de l’oignon, du poivron et de l’ail, ainsi que du bacon en option. Elle complète le tout avec une mayo au chipotle qu’elle achète chez Walmart.

Avec un bébé à la maison, Lauren apprécie la commodité, et avec cette recette, elle gagne du temps en choisissant des ingrédients qui sont déjà coupés et lavés, afin qu’elle puisse simplement tout jeter dans une casserole. Malgré cela, son mari Josiah a dû intervenir et manier le poêle lorsque Bella a exigé l’attention de sa mère.

Alors que la recette de Lauren semble assez facile à faire, quelques critiques sur Reddit l’ont critiquée pour avoir brûlé la patate douce et pour avoir décrit à tort le chou frisé comme blanchi.

Lauren n’est pas la seule Duggar à gérer la situation des coronavirus

Alors que Lauren et Josiah sont en sécurité à la maison et mangent des repas sains, sa belle-sœur Jill Duggar a dû s’aventurer l’autre jour pour s’approvisionner. La maman de deux enfants s’est avérée justement manquer de papier hygiénique et de savon au moment où les gens commençaient à paniquer en achetant des fournitures de base. La veille, son mari Derick Dillard a passé des heures à chercher du papier hygiénique, mais est venu les mains vides. Le lendemain, Jill a dû visiter plusieurs magasins avant de finalement trouver un emballage de la denrée prisée chez Walmart.

Dans une vidéo qu’elle a publiée sur YouTube, Jill a expliqué que son “plus gros problème” était qu’elle ne s’aventurait pas normalement dans Walmart, optant plutôt pour le ramassage. “Mes enfants ne savent même pas comment se comporter dans Walmart”, a-t-elle déclaré en parcourant les allées du magasin. “Je ne sais même pas où sont les choses.” Elle a ajouté qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir du savon et qu’un employé lui a recommandé d’acheter du savon à vaisselle à la place. Sans surprise, Jill n’avait pas l’air ravie de la perspective d’avoir à prendre une douche avec une bouteille de Dawn au lieu de savon ordinaire.

L’ancienne star de Counting On a également déclaré qu’elle avait attiré le «mauvais œil» des autres acheteurs lorsqu’ils ont vu qu’elle avait pu attraper du Charmin. Dans la vidéo, elle a tenu à préciser qu’elle n’achetait que ce dont sa famille avait besoin et qu’elle ne «thésaurisait» pas.

Dans un article de blog sur le site Web de sa famille, Jill a noté que les cours de droit de Derick en personne avaient tous été annulés et mis en ligne. Elle a écrit que leur famille «comptait nos bénédictions et priait pour la sécurité, la force et la santé de tout le monde ici et dans le monde».