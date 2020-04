2020-04-26 22:30:07

Laurence Fox a «peur» de perdre sa carrière à la suite de la réaction violente qu’il a reçue après son apparition à «l’heure des questions».

L’acteur de 41 ans a déclenché une controverse sur l’émission d’actualité de la BBC en janvier lors d’un débat houleux sur Meghan Markle et le racisme au Royaume-Uni, au cours duquel il a insisté sur le fait “il est si facile de jeter la carte du racisme à tout le monde et ça commence vraiment pour devenir ennuyeux maintenant “.

À la suite de ses commentaires, le syndicat des acteurs Equity l’a dénoncé comme “une honte pour notre industrie”, et Laurence – qui a deux fils, Winston, 11 ans et Eugene, six ans, avec son ex-femme Billie Piper – a commencé à dormir pilules pour l’insomnie parce qu’il “pensait [his] carrière était terminée “.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait peur de la réponse, il a répondu: “J’ai toujours peur. [I’ve] été dans des positions assez délicates dans ma vie et j’en suis sorti vivant. ”

Laurence a également déclaré qu’il avait été largué par sa petite amie à cause de ses commentaires, et a affirmé que l’épreuve “avait causé beaucoup de stress” dans sa famille.

L’acteur de «Victoria» a même reçu des critiques de Richard Ayoade – qui est marié à la sœur de Laurence Lydia – mais a déclaré que lui et le demi-nigérian scénariste-réalisateur sont «tous amis maintenant».

Laurence a expliqué: “[Richard said]: “Vous n’avez jamais rencontré de racisme.” [To which I replied]: «Oui, bien sûr. J’ai rencontré le racisme des Noirs envers moi, quand je travaillais au Kenya [as a safari driver] pendant sept mois. C’est de cette façon qu’on vous parle – le racisme peut être déférent. ”

Et la star a insisté sur le fait qu’il ne “nie pas le racisme”, mais pense que le mot a été “rabaissé” pour qu’il “ne signifie rien”.

Il a ajouté: “Je ne nie pas le privilège et je ne nie pas le racisme. Bien sûr, le racisme existe, mais si vous le rabaissez comme un mot, comme le privilège, cela ne veut rien dire après un certain temps.”

Laurence pense que le terme est utilisé si souvent que ses enfants ne comprennent pas ce qu’il signifie, car il prétend qu’ils pensent qu’il est “raciste” de dire que leur mère est une “meilleure cuisinière” que lui.

S’adressant au magazine The Sunday Times, il a déclaré: “[One of my son’s recently said] «Désolé si c’est raciste, mais maman est une meilleure cuisinière que toi. Ils en sont constamment remplis constamment à l’école. Je les remplis donc juste sur le chemin du retour dans la voiture.

“Si vous voulez m’éviscérer pour avoir une opinion, alors il y a quelque chose d’extrêmement mal avec notre culture. Et si cela prend un peu de tête, c’est à moitié instruit comme moi [to point this out] … Je peux à peine réfléchir, je suis si peu éduquée. Je veux dire, je suis allé à Harrow. “

