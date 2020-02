“ L’autre ” raison brillante pour laquelle le premier “ Captain Marvel ” a si bien fonctionné au box-office

Lorsque les gens demandent pourquoi Captain Marvel a été un succès, beaucoup de gens peuvent être enclins à répondre: «Parce que le film était amusant.» Même Brie Larson semblait surpris lorsque le film a rejoint le club en constante augmentation d’un milliard de dollars du MCU.

Bien que la qualité du film soit certainement la clé, c’est aussi entièrement subjectif. L’autre raison pour laquelle il a frappé est parce que Marvel, et Disney en particulier, sont les maîtres de la vente. Ils savent exactement quand et comment lancer un film, et ils n’ont pas encore eu à faire face à un échec complet.

Les critiques et le public ont beaucoup aimé «Captain Marvel»

Brie Larson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

À partir du moment où le personnage principal s’est écrasé dans un bâtiment qui s’est avéré être une vidéo à succès, les fans ont été pompés. Enfin, Marvel offrait enfin à un héros féminin son propre film, et les fans étaient reconnaissants de revoir Nick Fury, car il n’avait pas joué un rôle important dans un film MCU depuis un certain temps.

Le film a marqué un fort 78 pour cent sur Rotten Tomatoes, avec le consensus critique lisant “Rempli d’action, d’humour et de sensations visuelles, Captain Marvel présente le dernier héros du MCU avec une histoire d’origine qui utilise efficacement la formule de signature de la franchise.”

Le classement des films MCU avait tendance à placer Captain Marvel au milieu du peloton – pas parmi leurs meilleurs travaux, mais c’était solidement divertissant.

Ensuite, il y avait les numéros de billetterie. Son week-end d’ouverture s’est élevé à 153 millions de dollars et le total international à 702 millions, ce qui porte le total à 1,2 milliard de dollars. Larson a déclaré à Ellen DeGeneres: «Je pense simplement que ce nombre est si drôle. J’ai l’impression que 1 milliard de dollars est quelque chose que vous dites dans l’hyperbole… mais cela a en fait rapporté un milliard de dollars. »

Les fans disent que le timing de Marvel était brillant

Ce genre de succès garantissait une suite, et sur Reddit, les fans ont disséqué ce que cela pouvait entraîner tout en repensant à ce qui avait fait fonctionner le premier film. Un fan a remarqué qu’il était sorti juste avant le très attendu Avengers: Fin de partie, qui a donné à Carol Danvers une fente de sortie principale. Et une fois que les fans ont vu le film, les fans ont pensé: “C’est ainsi que les Avengers vont vaincre Thanos.”

Il y a eu une certaine déception quant à l’apparition ultime de Captain Marvel dans Endgame, avec un fan qui a déclaré: «Elle a vraiment eu le s- bout du bâton en ce qui concerne l’introduction de la nouvelle« trilogie »comme les gens l’appellent. Elle a eu une scène de combat avec Thanos pendant environ 2 minutes, mais c’est tout. Cela n’a vraiment eu aucun impact sur l’histoire. »

Certains fans ont eu des appréhensions avec Captain Marvel, pensant que sept écrivains ont fait de l’histoire un peu une construction patchwork / Frankenstein, mais même si les fans avaient leurs réserves, ils aiment assez le personnage, et Larson assez, pour vouloir la voir dans un même meilleur film.

Certains fans ont estimé que l’autre capitaine, America, avait eu un début assez décevant avec The First Avenger, tandis que The Winter Soldier était une amélioration significative. Les fans aimeraient voir le capitaine Marvel suivre la même trajectoire.

La négativité n’empêchera pas «Captain Marvel 2» de se produire

Même avec un accueil plutôt positif, le film a également suscité des histoires bizarres sur Larson pour essayer de la peindre sous un jour négatif. Certains fans ont étudié un clip d’interview avec Larson et Don Cheadle comme si c’était le film Zapruder, à la recherche d’indices que les autres membres de la distribution de Marvel la détestaient.

D’autres fans ont reproché à Larson de ne pas avoir suffisamment souri, et Larson a répondu en collant des sourires ringards sur le visage de ses homologues masculins.

Dans l’ensemble, cependant, Larson ignore tout le vitriol, en disant: «Je n’ai pas le temps pour ça, vous savez? Les choses que j’ai plus de temps pour vraiment regarder sont, comme: Est-ce que je mange des aliments sains? Suis-je en train de boire de l’eau? Suis-je en train de méditer? Ai-je appelé ma mère aujourd’hui? “

On ne sait pas encore quand la suite de Captain Marvel sortira, mais elle partage un écrivain avec la série WandaVision, et cette émission sortira sur Disney + plus tard cette année. J’espère qu’à ce stade, nous aurons une idée plus précise du moment où la suite arrivera.