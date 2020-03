L’avenir de la série est incertain

Comme sa sœur, The Flash, qui s’inspire de DC

Le matériel de bande dessinée, est

produit par Berlanti

Productions. La production

La société propose une large gamme de contenus sur The CW et au-delà. Il y a

un potentiel illimité pour étendre encore plus l’univers avec de nouveaux héros,

méchants et histoires.

Il reste à voir comment The Flash continuera à jouer dans le grand plan, après la crise. Le Flash était la deuxième série d’Arrowverse à être présentée en première et est la plus longue émission de l’univers de la télévision partagée maintenant qu’Arrow, qui a duré huit saisons, a pris fin. Alors que The Flash approche de la fin de la saison 6, les fans peuvent craindre que la fin soit proche. Pour l’instant, ils peuvent s’attendre à quelques autres aventures avec Barry Allen et Team Flash.

«Le Flash» | Jeff Weddell / The CW – © 2019 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés

Backstory «The Flash»

Barry Allen, le médecin légiste également connu sous le nom de

Flash, a été initialement présenté au public sur Arrow avant

il a été frappé par la foudre et imprégné de pouvoirs. le

La base de fans intégrée a donné un coup de pouce à la série, mais les fans ont rapidement constaté que The Flash pouvait se suffire à lui-même.

Dans l’émission, Barry travaille avec un groupe d’amis et de collègues affectueusement appelés Team Flash. Chaque membre – qu’il soit humain ou méta-humain – apporte son propre ensemble particulier de compétences à la table. Ils travaillent ensemble pour lutter contre le crime, sauver des vies et trouver des surnoms accrocheurs pour les métas.

Saison 7 et au-delà

Les scénarios dynamiques de l’émission ont incité les spectateurs à

de retour pour six saisons. le

Les fanatiques de Flash n’auront pas à

attendre pour savoir si la série sera de retour pour une septième saison, car

La CW a déjà décidé du sort de l’émission en ce qui concerne la programmation de l’automne.

Tel que rapporté par Deadline, The CW a renouvelé The Flash pour la saison de diffusion 2020-2021, et la saison 7 sera lancée cet automne. Le Flash est actuellement diffusé le mardi à 20 h. Bien qu’il ne soit pas certain que le calendrier change, la série a définitivement sa place dans la programmation automnale de The CW. Maintenant, les fans se demandent si The CW prévoit de ramener The Flash au-delà de la 7e saison.

Grant Gustin, qui joue The Flash dans l’émission, a révélé que la saison 7 pourrait être la chanson du cygne de The Flash, selon Digital Spy. La plate-forme numérique l’a cité comme disant: “Je veux dire, nous sommes tous actuellement sous contrat avec sept saisons – c’est la sixième, donc je pense définitivement que l’année prochaine, même, pourrait être potentiellement la dernière saison. Qui sait?”

Bien que le casting ne soit pas actuellement sous contrat pour une huitième saison, les fans ne peuvent qu’espérer que les négociations sont en cours. Si le casting, les producteurs et le réseau peuvent s’entendre, cela signifierait que The Flash pourrait correspondre à Arrow en tant que série Arrowverse la plus ancienne jusqu’à présent. Le temps nous dira si Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Batwoman ou le prochain Superman & Lois atteindront ou dépasseront le record d’Arrow.

Comment les nouveaux fans peuvent-ils rattraper leur retard Le flash?

Les fans de Flash peuvent visiter CWTV.com pour découvrir certains épisodes de la saison en cours, que le réseau publie cinq à la fois. Les téléspectateurs qui préfèrent regarder l’intégralité de la série devront se diriger vers Netflix. Les cinq premières saisons de The Flash sont maintenant disponibles sur la plateforme de streaming. La saison en cours sera disponible dans son intégralité sur Netflix huit jours après sa fin.

