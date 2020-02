L’avocat de Harvey Weinstein ne pense pas qu’il ira sous caution

2020-02-27 22:30:07

L’avocat de Harvey Weinstein ne pense pas qu’il ira en liberté sous caution, car il craint d’être de nouveau arrêté à Los Angeles.

Le magnat du cinéma de 67 ans devrait être condamné le 11 mars à Manhattan, New York, après avoir été reconnu coupable lundi (24.02.20) de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré, mais son Le conseiller juridique ne pense pas qu’il se battra pour une libération provisoire en attendant sa peine de prison le mois prochain, car il craint de ne plus être arrêté pour ses accusations de viol en Californie.

L’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a déclaré au journal New York Post: “À ce stade, il ne semble pas qu’il soit dans l’intérêt de Harvey de demander une libération sous caution en attendant la condamnation en raison des complications de la situation en Californie.

“Nous pourrions demander à un juge:” Hé, peut-il simplement rentrer chez lui en résidence surveillée? ” mais une fois qu’il rentre chez lui, la Californie le veut. Alors maintenant, nous demandons à un juge de le laisser monter dans un avion, et c’est plus compliqué. La crainte est que cela retarderait la condamnation. ”

Weinstein doit rencontrer son équipe juridique vendredi (28.02.20) pour discuter de ses options, mais son avocat a ses papiers de caution sous la main au cas où il irait de l’avant.

M. Aidala a expliqué: “La décision n’a finalement pas été prise. C’est de cela que je vais rencontrer Harvey demain”.

Weinstein – qui est actuellement à l’hôpital Bellevue à New York après avoir ressenti des douleurs thoraciques, des palpitations cardiaques et une hypertension artérielle après le verdict – pourrait encourir jusqu’à 29 ans de prison lorsqu’il sera condamné le mois prochain.

Après sa condamnation, il devrait être extradé à Los Angeles, en Californie, après y avoir été inculpé de viol, de copulation orale forcée, de pénétration sexuelle par la force et de violences sexuelles par contrainte – en janvier, suite à deux incidents distincts s’étendant sur une période de deux jours en 2013.

S’il est reconnu coupable de ces accusations, Weinstein pourrait faire face à 28 ans en plus des 29 qu’il est déjà censé purger du verdict de culpabilité qu’il a reçu à New York.

Le procès à New York a commencé en janvier et a vu Weinstein accusé de deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, de deux chefs de viol et d’un chef d’acte sexuel criminel.

Le jury – composé de sept hommes et cinq femmes – a reconnu Weinstein coupable de deux chefs d’accusation le cinquième jour des délibérations et acquitté des trois autres, y compris les deux chefs d’accusation d’agression sexuelle prédatrice les plus graves.

