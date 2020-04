L’avocat de Queer Eye et le passionné de Corgi, Antoni Porowski, obtiennent leur propre spin-off Netflix

Lorsqu’il ne cuisine pas de nourriture sur Queer Eye ou ne fait pas la promotion de son livre Antoni In the Kitchen, les fans peuvent voir Antoni Porowski dans une prochaine comédie romantique Netflix. De quoi parlera ce film? Voici ce que nous savons de l’expert de la gastronomie et du vin de la série réalité et de son rôle avec cet original de Netflix à venir.

Antoni Porowski s’entretient avec des leaders étudiants LGBTQ à New York | Jamie McCarthy / .

Antoni Porowski est l’expert de la gastronomie et du vin de la série originale de Netflix, «Queer Eye»

Il aime les corgis, le fromage et la gentillesse. Antoni Porowski est membre des «Fab Five» de la série de réalité originale et réconfortante de Netflix, Queer Eye. Là, il agit comme l’expert de la gastronomie et du vin, partageant souvent des informations avec les héros locaux et les téléspectateurs de l’émission.

“Quand j’ai commencé à parler aux gens de la série, je me surprenais embarrassant à chuchoter” Queer “”, a déclaré Antoni Porowski, selon Billboard. “Je ne sais pas si j’étais gêné ou si j’avais une sorte de [a] dommage mais cela me semblait encore tabou depuis l’enfance. »

Antoni Porowski n’est pas le seul acteur de Queer Eye à parler de sa sexualité. Quelques mois auparavant, Jonathan Van Ness a partagé qu’il s’identifie comme non binaire (bien qu’il utilise toujours ses pronoms.)

Antoni Porowski joue dans une comédie romantique à venir, intitulée «Girls & Boys»

Maintenant, Antoni Porowski porte son charme à une comédie romantique, venant exclusivement sur la plate-forme de streaming, Netflix. Selon The Hollywood Reporter, «Porowski a développé l’histoire avec le créateur de Black-ish, Kenya Barris. Barris, qui a un contrat de télévision global riche avec le streamer, produira sous sa bannière Khalabo Ink Society. »

Ce film raconte l’histoire d’un personnage sexuellement fluide qui sort avec des personnes de tous genres. Le film s’appellerait Girls & Boys et apparaîtra sur la plate-forme de streaming, bien qu’il soit encore en phase de pré-production, avec Andrew Rhymer et Jeff Chan travaillant sur le scénario.

Antoni Porowski s’identifie comme «sexuellement fluide»

Il n’est pas clair si Antoni Porowski jouera lui-même ou un autre personnage LGBTQ pour cette spéciale Netflix. Pourtant, les fans sont ravis de voir cet passionné d’avocat dans un nouveau rôle. Pour quelques interviews différentes, l’expert en alimentation et en vin Queer Eye s’est ouvert sur sa sexualité et ce que cela signifie pour lui.

“Je me suis toujours considéré un peu plus fluide sur le spectre”, a déclaré Porowski, selon Billboard. “Donc, même en étant appelé bisexuel … Je me souviens au début de la vingtaine, je me disais:” Mais bisexuel signifie que je ne peux qu’aimer les filles et les gars, et si j’aime autre chose? “Peut-être que c’est juste ma nature rebelle. Je suis moi, je suis Antoni et je suis tout ça. “

«Je ne sais pas vraiment et j’aime un peu ne pas savoir. J’ai l’impression que si je me considère comme gay, ce qui faciliterait parfois la compréhension des gens, j’ai l’impression que cela déshonore les femmes dont je suis amoureuse », a-t-il expliqué lors d’une interview avec GQ.

Il n’y a pas de date de première officielle pour Girls & Boys. Pas encore en tout cas. Jusqu’à ses débuts sur Netflix, les fans peuvent regarder Antoni Porowski sur les épisodes de la série primée aux Emmy, Queer Eye et Queer Eye: Nous sommes au Japon.