L’avocate de Harvey Weinstein, Donna Rotunno, n’a jamais été agressée sexuellement parce qu’elle «ne s’est jamais mise dans cette position»

Harvey WeinsteinL’avocate de la défense, Donna Rotunno, s’est fièrement vantée qu’elle-même n’a jamais été victime d’agression sexuelle lors d’une interview avec Le Quotidien podcast vendredi.

“Je ne l’ai pas fait … parce que je ne me mettrais jamais dans cette position”, a-t-elle déclaré à la journaliste du New York Times, Megan Twohey.

«Donc tu dis… en fait je suis désolé, donc tu dis que tu n’as jamais été agressé sexuellement parce que tu ne t’es jamais mis en position d’être agressé sexuellement? a demandé un Twohey stupéfait temporairement, qui était l’un des journalistes qui a initialement brisé l’histoire des allégations d’agression sexuelle de Weinstein.

«J’ai toujours fait des choix depuis l’âge universitaire où je n’ai jamais trop bu», a-t-elle répondu. “Je ne suis jamais rentré chez moi avec quelqu’un que je ne connaissais pas. Je ne me suis jamais mis dans une situation vulnérable – jamais.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle croyait que chaque femme qui avait déjà été agressée sexuellement se mettait dans cette position – que ce soit en prenant un verre ou en acceptant d’aller dans une chambre d’hôtel – Rotunno a répondu “absolument pas”.

“Mais tout comme nous prenons des décisions intelligentes lorsque nous sortons dans la rue la nuit, je pense que vous devez prendre la même décision lorsque vous vous mettez en situation avec d’autres personnes”, a-t-elle ajouté. “Quand nous sortons la nuit, nous regardons autour de nous, nous nous assurons d’avoir notre téléphone, certaines personnes prennent de la masse. Nous prenons des précautions. Tout ce que je dis, c’est que les femmes devraient prendre des précautions.”

Quant aux femmes qui “se retrouvent dans une ruelle sombre”, elle a dit que c’était “une conversation totalement différente”.

Elle a dit que les femmes qui sortent avec des hommes et font le choix d’entrer chez elles à la fin de la nuit: “Que pensez-vous qu’il pourrait arriver?”

“Si vous n’êtes pas préparé à ce qui pourrait arriver, je pense que nous nous moquons de nous-mêmes”, a-t-elle déclaré. “Et puis partir et dire ‘Je n’avais aucune idée que cette personne essaierait peut-être d’avoir des relations sexuelles avec moi ou aurait une avancée sexuelle’, est naïf.”

Il en va de même pour les gens qui glissent à droite sur Tinder, flirtent et s’embrassent, puis disent “ils n’avaient aucune idée qu’il pourrait vouloir faire ça: vous ne pouvez tout simplement pas avoir les deux choses”, a-t-elle insisté. “Les femmes doivent être très claires sur leurs intentions.”

Rotunno a également donné des conseils aux hommes: “Si j’étais un homme dans le monde d’aujourd’hui et que je me livrais à un comportement sexuel avec une femme aujourd’hui, je leur demanderais de signer un formulaire de consentement”, a-t-elle déclaré. “Je suis très sérieux.”

“Parce que c’est facile pour deux personnes d’adopter un comportement et puis un jour plus tard, deux jours plus tard, cinq jours plus tard, 27 ans plus tard, quelqu’un dit ‘tu sais quoi? Ce n’est pas ce que c’était’? Pourquoi pas? la question hors de lui, le rendre plus facile pour tout le monde “, at-elle poursuivi.

Alors que des dizaines de femmes ont accusé Weinstein de viol et d’agression sexuelle, son procès pénal en cours est centré sur les accusations de seulement deux femmes; Miriam Haley et Jessica Mann. Rotunno vise à prouver qu’ils étaient tous deux en relations consensuelles avec le producteur.

Rotunno, qui a défendu de nombreux hommes accusés d’agression sexuelle, a ignoré l’étiquette en tant que traître aux femmes que certains ont postulées. Elle a dit qu’elle s’était d’abord intéressée à ce créneau après la fameuse affaire “Duke Lacrosse” de 2006, dans laquelle trois joueurs universitaires étaient faussement accusés de viol.

“Je pense que très souvent, nous regardons les accusateurs et nous parlons des effets que ces choses ont sur leur vie; mais nous ne regardons pas les effets de ce type d’accusations et d’allégations sur la personne accusée”, a-t-elle expliqué. m’a dit.

“Je veux dire, regardez Harvey; regardez Harvey physiquement de ce à quoi il ressemblait quand tout cela a commencé à ce à quoi il ressemble maintenant. Les gens peuvent parler tout ce qu’ils veulent des marcheurs et du faux; physiquement, il est si apparemment évident de ce que cela a fait, et le bilan que cela lui a fait “.

Rotunno a affirmé que la culture permet aux personnes qui font des allégations de prendre automatiquement le statut de victime. “Tout ce que je recherche, c’est l’équité”, a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en affirmant que lorsque nous croyons automatiquement toutes les femmes et toutes les victimes, nous “prenons une très grande partie des mesures que nous devrions prendre avant d’en arriver à cette idée que ce n’est pas parce que quelqu’un dit quelque chose qu’il faut le croire”.

“Je pense que les procureurs et la police ont peur d’être sceptiques à l’idée de porter plainte contre les témoins et les accusateurs aujourd’hui, je pense qu’ils se sentent comme” je ferais mieux de croire ce qu’ils disent “”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle pensait que cela se produisait également dans les cas de violence domestique.

“Ce que quelqu’un dit ne signifie pas que c’est ce qui s’est passé. Il y a toujours plus d’un côté à une histoire.”

Rotunno a nié être anti-MeToo, mais plutôt “anti ce qui se passe à cause de choses comme MeToo”. Elle a dit que s’il y a sans aucun doute beaucoup de points positifs à retirer du mouvement, nous ne pouvons pas passer à la condamnation des personnes avant un procès.

Dans le cas de Weinstein – elle a refusé de commenter l’une des allégations, outre les deux contre lesquelles elle le défend devant le tribunal – elle a dit qu’elle pouvait croire qu’il était un pécheur; mais elle a demandé si cela atteignait le niveau d’un crime. Les péchés qu’elle a définis comme traitant quelqu’un de manière inappropriée, criant à quelqu’un au travail, trompant sa femme – “pas bon, mais ne signifient pas non plus que vous devriez passer le reste de votre vie en prison”, a-t-elle insisté.

L’avocat a revendiqué les actions des deux femmes après que les allégations prouvent que toutes les rencontres étaient consensuelles, comme l’une d’entre elles appelant Harvey pour s’assurer qu’il avait son nouveau numéro de téléphone après qu’elle l’ait changé.

Elle a déclaré que l’insinuation Harvey avait le pouvoir de nuire à la carrière d’une actrice était “absolument ridicule”, affirmant que s’il avait appelé un autre producteur d’électricité et “leur avait dit de ne pas utiliser l’actrice A, ils auraient voulu l’utiliser dix fois plus”.

“Ce sont encore des choix que les femmes font”, a-t-elle déclaré. “Et si ce sont des choix que vous êtes heureux d’avoir fait, ou pas heureux que vous ayez fait – vous avez toujours fait un choix. Et les femmes doivent commencer à posséder ces choix. Elles doivent soit dire” Je ne vais pas faire ces choses pour tenter pour obtenir un emploi “, ou” je vais choisir mon choix pour prendre cette décision “.”

“Les femmes ne peuvent pas être égales si elles ne commencent pas à prendre des risques égaux”, a-t-elle poursuivi. «Les femmes veulent que les hommes prennent tous les risques; elles veulent ensuite se mettre dans n’importe quelle situation dans laquelle elles se trouvent, puis sortir et dire« oh mon dieu, je n’avais aucune idée de ce qui allait m’arriver »- vous pouvez» t avoir les deux sens. “

“Lorsque vous êtes mis dans des circonstances que vous pensez douteuses ou négatives, ou que vous ne voulez pas être, ou que vous pensez que c’est la seule façon pour moi d’obtenir le poste – nous savons que c’est ridicule. Nous sachez que si les femmes se lèvent et disent “je ne vais pas prendre ça, je ne vais pas faire ça” – vous avez d’autres options. “

Rotunno a insisté sur le fait qu’elle ne disait pas que les femmes qui “vont à la chambre d’hôtel” méritent que quelque chose de mal leur arrive; “Mais si vous allez dans la chambre d’hôtel, vous continuez à perpétuer une culture qui permet que cela soit acceptable. Si les femmes prennent le pouvoir et disent qu’aucun de nous ne va dans une chambre d’hôtel – alors cette culture doit changer.”

Elle se moqua de l’idée que les femmes qui étaient invitées aux Oscars, puis demanda à boire, puis demanda à minuit à une chambre d’hôtel de “lire un script” pensait en fait qu’elles allaient là-haut pour lire un script.

“Un radar doit s’éteindre, une ampoule doit s’allumer -” d’accord, ce n’est peut-être pas ce que je pense “”, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que beaucoup de gens qui ont dit non et qui sont sortis de la salle “sont très célèbres maintenant”.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que les femmes mentiraient, Rotunno a affirmé que nous avions créé une “société de statut de victime de célébrité”.

“Là où les femmes ne doivent assumer aucune responsabilité pour leurs actions, il n’y a absolument aucun risque pour une femme de se manifester maintenant et de faire une réclamation”, a-t-elle déclaré. “Zéro.”

Les choses sont devenues un peu tendues entre le journaliste et l’avocat lorsque Rotunno a refusé d’être attiré par les dizaines d’autres allégations, puis a tiré sur Twohey – qui est le co-auteur de “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped” Ignite a Movement “- qui, selon elle, avait son propre programme. La journaliste n’a pas laissé entendre que son reportage était unilatéral.

“Harvey Weinstein – je l’espère – va sortir de cette salle d’audience criminelle en tant qu’homme libre, puis la société va porter ses jugements”, a déclaré laconiquement Rotunno. “Ce n’est pas à moi de décider – et à vous non plus, franchement.”

