Lawson Bates fait équipe avec Jason et James Duggar pour aider au nettoyage de la tornade au Tennessee

Lawson Bates prête main forte dans le sillage des tornades dévastatrices du Tennessee. La star de Bringing Up Bates – et originaire de Volunteer State – a révélé sur Instagram qu’il était à Cookeville, au Tennessee et qu’il travaillait dans le cadre des efforts de recherche, de sauvetage et de récupération. Il était accompagné de deux visages qui seront familiers aux fans de Counting On: Jason et James Duggar.

Lawson Bates dit que c’est la «pire dévastation» qu’il ait jamais vue

C’est la pire dévastation que j’aie jamais vue dans mon État d’origine du Tennessee, mais j’ai également vu certaines des plus grandes effusions de soutien, d’amour et d’énergie de tant de personnes qui se soucient suffisamment de participer et de faire ce qu’il faut. pour récupérer ceux qui ont tout perdu dans leurs pieds! Nous avons été sur le terrain avec une équipe de 6 gars, 2 chargeurs à direction à glissement, des tronçonneuses, du matériel, etc. travaillant aux côtés de centaines de bénévoles dans les domaines de la recherche et du sauvetage, du nettoyage et de la récupération. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les Tennessean ont le cœur et la volonté de traverser ce moment sombre plus fort qu’avant! Continuez à prier pour les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette tragédie dévastatrice. Que Dieu bénisse tous ceux qui se rassemblent pour faire une différence. #TennesseeStrong #CookevilleStrong #NashvilleStrong #MiddleTennesseeStrong

Un post partagé par Lawson Bates (@lawbates) le 4 mars 2020 à 19:51 PST

Bates a de l’expérience dans les zones sinistrées. L’année dernière, il était aux Bahamas pour aider aux secours de l’ouragan Dorian. Mais voir les effets des tornades dans son pays d’origine était une expérience complètement différente.

«C’est la pire dévastation que j’aie jamais vue dans mon État natal du Tennessee, mais j’ai également vu certains des plus grands appuis de soutien, d’amour et d’énergie de tant de personnes qui se soucient suffisamment de participer et de faire quoi que ce soit prend pour récupérer ceux qui ont tout perdu dans leurs pieds! » il a écrit dans une publication Instagram.

Un twister a frappé Nashville et ses environs tôt le matin du 3 mars. Au moins 25 personnes ont été tuées et de nombreuses maisons et autres bâtiments ont été détruits.

Ce que fait la star de «Bringing Up Bates» pour aider

Bates s’est mis au travail pour nettoyer les débris laissés par la tempête. «Nous avons été sur le terrain avec une équipe de 6 gars, 2 chargeurs à direction à glissement, des tronçonneuses, du matériel, etc. travaillant aux côtés de centaines de volontaires dans les domaines de la recherche et du sauvetage, du nettoyage et de la récupération», écrit-il. Dans un article précédent, il a demandé aux gens de contacter s’ils connaissaient quelqu’un qui avait besoin d’aide.

Jason et James Duggar se sont joints à Bates. “Jason et James sont là pour aider au nettoyage et à la récupération aux côtés de centaines de bénévoles”, a noté le compte Instagram officiel de la famille Duggar.

Bates a noté qu’il travaillait avec MedicCorps. MedicCorps est une organisation à but non lucratif fondée par des membres de la famille Duggar qui fournit des services d’urgence dans les zones sinistrées. Jusqu’à présent dans le Tennessee, l’équipe a aidé à sauver un chien pris au piège et travaille avec des personnes pour trouver des objets importants dans l’épave, en plus de nettoyer les débris.

Questions sur MedicCorps

Les gens marchent à cause des tornades à Cookeville, Tennessee | Matt McClain / The Washington Post via .

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont félicité Bates et les Duggars pour leurs efforts pour aider après les tornades du Tennessee. Mais dans le passé, certains ont soulevé des questions au sujet de MedicCorps et si cela aide vraiment dans les zones sinistrées.

Après que MedicCorps ait promu ses efforts de secours aux Bahamas en 2019, les critiques ont déclaré que le groupe causait plus de problèmes que de bien dans les îles. Ils ont été accusés d’avoir réquisitionné des fournitures et d’avoir gêné d’autres premiers intervenants. D’autres ont remis en question les qualifications des volontaires.

Mais en ce qui concerne le travail de MedicCorps dans le Tennessee, beaucoup étaient reconnaissants. “Merci de faire du bénévolat – nos parents y vivent et se trouvent dans la zone qui vient d’être détruite”, a commenté une personne sur le compte Instagram @duggarfam. “Nos cœurs sont tellement reconnaissants de l’aide qu’ils ont reçue.”

