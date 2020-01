Le 1 énorme erreur Ragnar Lothbrok fait avec Rollo

Rollo (Clive Standen) peut certainement être décrit comme un opportuniste dans la série à succès Vikings. Il est toujours prêt à trahir quiconque pour arriver au résultat final et il l’a fait maintes et maintes fois à son frère Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Lisez la suite pour savoir à quel moment Ragnar a fait une énorme erreur avec Rollo qui est revenu le mordre plus tard.

Rollo trahit Ragnar Lothbrok

Clive Standen | Amy Sussman / .

Rollo a toujours ressenti le besoin de se comparer à son frère. Le moment est enfin venu où Jarl Borg (Thorbjørn Harr) lui offre la chance de combattre Ragnar et de prouver qu’il est meilleur que lui, ce qu’il accepte. Chaque armée s’affronte, mais finalement Rollo est confronté à son frère pendant la bataille. Il ne peut pas le combattre et décide de se rendre à la place. Rollo est ramené captif à Kattegat où son sort est décidé par le législateur.

Ragnar fait un choix

Une fois rentré chez lui à Kattegat, Ragnar laisse le sort de son frère au Législateur, du moins semble-t-il. Il montre au jeune Bjorn une pièce saxonne. Plus tard, nous voyons le législateur décider d’épargner Rollo et de le laisser vivre, et il est maintenant le propriétaire de cette pièce. Il est clairement évident que Ragnar a donné à l’homme la pièce pour influencer son jugement en faveur de permettre à Rollo de vivre.

Rollo se rachète pendant un certain temps

Bien que Rollo soit autorisé à vivre, il n’a pas

satisfaction d’aller faire un raid avec les autres. Au lieu de cela, il est parti au Kattegat,

ce qui finit par être une bonne chose. Pendant que Ragnar est absent, Jarl Borg

attaque Kattegat et le reprend pour lui-même. Rollo sauve la famille de Ragnar et

les met en sécurité. Il trouve également des guerriers pour aider à faire des ravages jusqu’à ce que la masse

de l’armée peut revenir du raid.

Rollo trahit à nouveau Ragnar

Ragnar revient et est clairement reconnaissant envers son frère. Ils finissent par récupérer leur maison, et ils parviennent même à attaquer Paris plus tard. Cependant, alors que Ragnar est gravement blessé au combat, Rollo est laissé au camp d’hiver à Paris où il conclut un accord avec l’empereur Charles (Lothaire Bluteau) pour épouser sa fille, Gisla (Morgane Polanski).

Rollo saisit à nouveau une occasion d’obtenir ce qu’il veut dans le moment, peu importe qui il piétine dans le processus. Il tue même le reste des Vikings laissés dans le camp avec ses nouveaux guerriers fournis par les Francs. Lorsque Ragnar revient, Rollo les propulse avec succès. Rollo est déclaré héros et il semble gagner beaucoup en trahissant encore Ragnar.

Ragnar n’aurait jamais dû faire confiance à Rollo depuis le début

Si Ragnar n’avait jamais sauvé Rollo lors de sa première révélation

son côté perfide, alors il peut avoir été en mesure de renvoyer Paris pendant une seconde

temps. Cependant, qui sait ce qui serait arrivé à sa famille lorsque Jarl Borg

attaqué, Rollo n’était-il pas là?

Rollo est un personnage imparfait et il est évident qu’il est un classique

opportuniste qui est prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut dans le moment.

Ragnar n’aurait pas dû faire confiance à Rollo depuis le tout début. Rollo a toujours eu un

problème de se comparer à son frère et ce n’est pas un bon coup d’oeil. Il était

ne va jamais s’arrêter jusqu’à ce qu’il ait atteint ce qu’il pensait mériter.