Le 1 fois Blake Shelton a arrêté un cambriolage

Blake Shelton, la star de la musique country et juge de The Voice, est originaire d’une petite ville de l’Oklahoma appelée Ada. Il produit des tubes depuis le début des années 2000 et n’est pas étranger aux projecteurs.

Bien que Shelton fasse souvent la une de ses chansons à succès, il saisit également les gros titres pour des nouvelles sans rapport avec ses succès professionnels. Qu’il s’agisse de ses choix de soins capillaires étranges ou de la controverse sur le fait qu’il était ou non “l’homme le plus sexy vivant”, Shelton reçoit sa juste part de publicité non musicale.

Grâce à plusieurs incidents où il a sauvé d’autres personnes, nous pouvons maintenant ajouter être un gars sympa et polyvalent au nombre de raisons pour lesquelles les médias aiment parler de lui.

Blake Shelton a déjoué un vol

Blake Shelton | Banque de photos Art Streiber / NBC / NBCU

La famille de Shelton vit toujours dans sa ville natale d’Ada, et c’est un soir en 2007 qu’un événement alarmant est arrivé à son oncle, Dempsey Byrd.

Vers 23 heures il s’est réveillé avec un grand inconnu dans sa maison. Il a appelé sa sœur, Dorothy Shackleford, la mère de Shelton, et lui a dit ce qui se passait. On ne sait pas pourquoi il l’a appelée à la place de la police, mais peut-être que dans cette petite ville, la famille voisine était l’option la plus rapide. Heureusement, Shelton était en ville à l’époque et sa mère et lui ont sauté dans leur camion pour aller aider.

L’incident a été résolu sans échauffourée. Selon Shackleford, Shelton a vu l’intrus par la fenêtre et a simplement frappé à la porte d’entrée. Quand l’intrus l’a ouvert, Shelton a dit: “Hé, tu es chez moi, mec.”

Le suspect était probablement James Robert Gastineau, ivre, et Shelton était assis et attendait avec lui sur le porche que la police vienne. Gastineau a été accusé d’intoxication publique et de cambriolage au premier degré.

Les journalistes ont eu vent de l’histoire et ont demandé à Shackleford si son fils avait signé des autographes pour la police. Elle a commenté qu’elle n’était pas sûre qu’ils l’aient reconnu.

Blake Shelton a participé à au moins deux autres sauvetages en Oklahoma

Shelton se trouvait au bon endroit au bon moment pour sauver de parfaits étrangers en 2015, et pas seulement une, mais deux fois. Le premier incident s’est produit en juin en traversant Ardmore, une ville située à environ une heure au sud-ouest d’Ada. La tempête tropicale Bill avait provoqué des inondations sur les routes et Roho Hartman a fait l’erreur de penser qu’il pourrait survivre à une seule inondation.

Sa voiture a calé et quand Shelton est tombé sur lui, l’eau était à sa taille alors qu’il tentait de pousser sa voiture en montée.

Shelton l’a remorqué et l’a ramené chez lui. Cette fois, il a été reconnu et Hartman était ravi d’annoncer la nouvelle à sa femme. Lorsqu’ils sont arrivés chez lui, ils ont même pris des photos ensemble.

Blake Shelton est appelé un «gars attentionné»

Plus tard cette année-là, en novembre, Shelton a recommencé, sauvant cette fois quatre personnes à Ravia, en Oklahoma. Bryar Blanton, son cousin et deux amis profitaient d’une journée au bord de la rivière lorsque, selon Blanton, ils “se sont glissés dans un trou de boue pendant environ deux heures”.

Lui et un ami avaient commencé à marcher quand ils se sont retrouvés par hasard à Shelton.

Shelton a tenté de les retirer avec son camion, et quand cela n’a pas fonctionné, il est retourné chercher son tracteur. Cela a fait l’affaire. Blanton a déclaré: «Il est revenu et nous a fait sortir et a bavardé pendant une minute et nous a parlé de la chasse. Blake est un bon gars bienveillant. »

Hartman avait également décrit Shelton comme «un bon gars» pour son sauvetage et était même allé jusqu’à le traiter de héros.