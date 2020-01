«Le baccalauréat» Ben Higgins donne ce conseil qui change la vie à Peter Weber

Avec 19 femmes encore à l’émission, Peter Weber a encore beaucoup de rencontres à faire. Les anciens célibataires lui diront que le drame ne se calme pas non plus après la fin du spectacle. Quels conseils Ben Higgins a-t-il donnés à Weber pour avancer dans sa vie après le baccalauréat?

Que fait Ben Higgins depuis sa saison de «The Bachelor»?

Higgins est apparu pour la première fois dans la saison de The Bachelorette de Kaitlyn Bristowe, avant de jouer dans la saison 20 en tant que The Bachelor, qui a commencé le 4 janvier 2016. Il a proposé à Lauren Bushnell lors de la cérémonie de la rose finale. Elle a accepté et les deux ont été fiancés pendant 14 mois.

Après leur saison sur The Bachelor, le couple a ensuite joué dans une spin-off sur FreeForm TV, Ben & Lauren: Happily Ever After? La télé-réalité continue n’a pas aidé leur relation. Le 15 mai 2017, la paire a rompu ses fiançailles.

Higgins a révélé en février 2019 qu’il sortait avec une nouvelle femme, Jessica Clarke, diplômée de l’Université du Mississippi.

“J’ai une petite amie et nous sommes dans une relation engagée et exclusive”, a déclaré l’ancien célibataire à Entertainment Tonight. “C’est vraiment excitant, et il y a une tonne de paix derrière.”

Higgins a également une nouvelle émission de télévision. Il accueillera The Bachelor Live On Stage, qui vient dans votre ville natale et propose un baccalauréat ou une bachelorette éligible de votre ville. Vous pouvez obtenir des billets pour le spectacle ici.

Quels conseils Higgins a-t-il pour Weber après la fin du «Bachelor»?

Higgins pourrait avoir le meilleur conseil pour Weber depuis qu’il a traversé le spectacle et n’a pas épousé son fiancé. Espérons qu’il puisse offrir à Weber les recommandations dont il a besoin pour trouver un amour durable et le faire coller.

«Donc, mon conseil à Peter serait: ne laissez jamais votre tête devenir trop grosse, ne la laissez jamais devenir trop petite. Et toujours, en quelque sorte, mettre cela dans la voie de ce qu’il fait pour améliorer la vie, pas changer la vie complètement », a déclaré le célibataire de la saison 20 à Pure Wow.

Le conseil qui change la vie de Higgins est de ne pas laisser The Bachelor changer complètement votre vie. Continuez à être vous et faites-vous.

«L’une des parties les plus difficiles à prendre pour revenir au monde est de gérer une relation qui n’existe qu’avec vous deux», admet le co-animateur de Bachelor Live on Stage.

À qui Higgins pense-t-il que Weber remettra sa dernière rose dans “The Bachelor”?

Higgins veut que Weber trouve le véritable amour. Il savait également que l’Amérique allait aimer le pilote parce qu’il n’avait jamais «agi comme s’il y appartenait».

“Mon favori est Hannah Ann”, a déclaré Higgins à SBNation lors d’une interview sur les éliminatoires de football universitaire.

Hannah Ann a remporté le concours de piste lors de la semaine 2 de The Bachelor, et les téléspectateurs ont regardé Weber porter les 40 sacs de vêtements Revolve hors de la scène pour elle. Le mannequin de 23 ans a volé le célibataire aux autres femmes pas moins de trois fois la première nuit.

Elle continue de le voler de diverses manières chaque semaine. Nous devrons attendre et voir si elle prend son cœur aussi. Le Bachelor revient le 20 janvier 2020 à 20 h. ET sur ABC.