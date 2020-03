‘Le baccalauréat Colton Underwood réconforte Cassie Randolph après avoir été piquée par une raie pastenague

On peut dire que Colton Underwood et Cassie Randolph de The Bachelor passeront plus de temps à l’intérieur. Au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le couple pratique la distanciation sociale. Mais lorsque Underwood et Randolph ont plongé rapidement dans l’océan, l’étudiant diplômé a été piqué par une raie pastenague, ce qui a entraîné un voyage inattendu aux urgences. Les bacheliers de la Nation ont récemment partagé des vidéos sur leurs comptes Instagram respectifs pour expliquer pleinement la situation. Et même s’il était clair que Randolph souffrait, Underwood a fait de son mieux pour garder l’esprit de sa petite amie hors de la blessure.

Colton Underwood explique ce qui est arrivé à Cassie Randolph

Le 16 mars, Underwood a partagé une vidéo de Randolph sur Instagram. Dans le clip, le joueur de 24 ans pleurait de douleur alors que Underwood et la famille Randolph jouaient à UNO. Puis dans la légende, l’ancien joueur de la NFL a expliqué pourquoi Randolph était dans une telle détresse.

“Alors que nous étions isolés hier, nous avons décidé de faire un petit voyage dans l’océan et de nager”, a écrit Underwood. «Il a été écourté après une piqûre de rayon piquant @cassierandolph dans le pied. Mère Nature nous a envoyé un coup de semonce pour rentrer à l’intérieur. »

Il a poursuivi: «J’ai essayé de lui enlever son esprit en jouant à UNO (ça n’a pas marché). Merci à tous pour vos prières et vos inquiétudes… après environ 5 heures de douleur et une réaction étrange au venin. »

Underwood a également mis à jour les fans sur le statut de Randolph, et il semble qu’elle ira bien. “Cass va beaucoup mieux”, a écrit Underwood. “Soyez en sécurité!”

Cassie Randolph remercie sa famille et Colton Underwood de prendre soin d’elle

Welp, le contenu sm va être un peu limité avec toute notre distanciation sociale alors voici une vidéo douloureuse de la façon dont j’ai passé la majorité de ma journée hier… après 2 jours dans la maison, nous avons décidé d’aller jouer dans les vagues (ne le faites pas inquiétude, la plage est assez vide) et je me suis fait piquer par une galuchat. SI DOULOUREUX. Mon frère a été piqué plusieurs fois, donc nous savions quoi faire, mais fidèle à moi-même, j’ai eu une réaction allergique au venin (s’il est peu probable qu’une mauvaise réaction se produise, cela me vient à l’esprit… je suis un aimant) I passé 5 heures dans une douleur atroce. Cette vidéo est Colt essayant de me distraire à l’heure 2 avec UNO…. fini aux urgences après avoir eu de l’urticaire et toute ma jambe enflait. Je vais bien maintenant, j’ai pris des médicaments et mon gonflement diminue lentement. La partie la plus ironique de tout cela: le sol de l’hôpital avait des illustrations STINGRAY partout (glissez pour voir) oh, et au sauveteur qui annonçait (mots exacts) “surfeurs et nageurs, il y a beaucoup de raies là-bas, vous allez vous faire piquer, vous SEREZ dans la douleur, et votre journée SERA ruinée »… Je tiendrai compte de votre avertissement la prochaine fois. Ps. merci à ma famille de prendre soin de moi ❤️ @michellerandolph @ amyrandolph3 @landonrandolph @ mattrandolph1 @ colesilva49 @anniesilvawarner P.s.s. @coltonunderwood merci d’avoir proposé de sucer le venin de mon pied même si je voulais te tuer à ce moment-là

Pendant ce temps, Randolph a abordé la situation sur son propre compte Instagram, approfondissant l’histoire sous Underwood. Selon la publication, elle est en isolement depuis deux jours et a décidé de “jouer dans les vagues” sur une plage presque vide. Randolph a été piquée par une raie pastenague, qu’elle a décrite comme «SI DOULEUR».

L’ancienne célibataire a dit qu’elle savait quoi faire car elle avait été piquée plusieurs fois. Cependant, elle a eu une réaction allergique au venin de galuchat. “J’ai passé 5 heures dans une douleur atroce”, a écrit Randolph.

Elle a également ajouté une autre vidéo de Underwood essayant de la distraire de la douleur après deux heures. Mais à la fin, Randolph «s’est retrouvé aux urgences après avoir eu de l’urticaire et toute ma jambe gonflait.»

Maintenant, Randolph a dit qu’elle allait bien. «J’ai reçu des médicaments et mon gonflement diminue lentement», a écrit Randolph. “La partie la plus ironique de tout cela: le sol de l’hôpital avait partout des illustrations STINGRAY.”

Elle a poursuivi: “Oh, et au maître-nageur qui annonçait (mots exacts)” les surfeurs et les nageurs, il y a beaucoup de raies, vous allez vous faire piquer, vous aurez mal et votre journée sera ruinée “… je le ferai tenez compte de votre avertissement la prochaine fois.

Randolph a signé la publication Instagram en remerciant sa famille et Underwood de prendre soin d’elle. Elle a également fait référence au commentaire du joueur de 28 ans lors de leur match à l’ONU.

“S’il y a une option – je l’ai déjà vue – les gens sucent le venin de serpent. Je pourrais aspirer le venin de galuchat. Prêt? Essayons “, a déclaré Underwood, en plaisantant évidemment.

Puis dans le post, Randolph a écrit: «P.s.s. @coltonunderwood merci d’avoir proposé de sucer le venin de mon pied même si je voulais te tuer à ce moment-là. »

