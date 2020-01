Le bâtiment de NYC Led Zeppelin utilisé sur la couverture ‘Physical Graffiti’ est toujours là

Vous ne pouvez pas parler de la culture américaine des années 1970 sans parler de l’East Village de New York. Au Palladium (à la frontière du quartier à 14th Street), les fans de musique pouvaient assister à des spectacles de The Ramones, Iggy Pop et Bruce Springsteen.

Et si vous avez suspendu à droite sur Third Avenue et que vous avez continué (devant les lieux de tournage de Taxi Driver) sur Bowery (après 4th Street), vous rencontreriez CBGB à Bleecker. C’est là que des artistes comme Blondie, The Damned, The Misfits et Talking Heads ont gagné du terrain.

Vous ne trouverez pas ces repères ces jours-ci. Le Palladium a fermé ses portes à la fin des années 90 pour devenir un dortoir de la NYU. Et après avoir fermé ses portes en 2006, CBGB est devenue une boutique John Varvatos. C’est l’histoire du quartier au cours des dernières décennies.

Mais tout n’est pas parti. Les fans de Led Zeppelin peuvent au moins trouver le (s) bâtiment (s) qui ornait la couverture de Physical Graffiti sur St. Mark’s Place, juste à l’est de First Avenue.

Les immeubles de «Graffitis physiques» sont toujours sur St. Mark’s

Brooke Gengras de Lez Zeppelin, Helen Destroy, Steph Paynes, Lisa Brigantino au 96 St Mark’s Place, NYC, emplacement pour la couverture de l’album «Physical Graffiti» de Led Zeppelin | David Corio / Redferns

Alors que Coney Island High est depuis longtemps éloigné de Saint-Marc, un voyage dans la rue historique d’East Village offre une image claire de l’histoire du rock. Entre First Avenue et Avenue A (du côté sud de St. Mark’s), vous trouverez la paire de logements que Zep a utilisée pour la pochette de leur sixième album.

En effet, les millions de fans qui ont entendu Jimmy Page et la compagnie hypnotiser sur “Kashmir” et “Ten Years Gone” regardaient une couverture (pour l’époque) d’immeubles de quartier assez communs. L’adresse est la 96-98 St. Mark’s Place.

Lorsque le groupe hommage aux dames Lez Zeppelin a posé là-bas au début des années 2000 (photo ci-dessus), les passants ont eu la confirmation de l’histoire du bâtiment au nom du magasin de vêtements vintage juste en dessous du niveau du sol.

Bien que cette boutique vintage ait fermé et déménagé il y a des années, vous trouverez toujours une référence Zep dans un nouvel établissement, «Physical Graffitea». Mais les «ossements» du bâtiment (comme tant d’autres dans le village) devaient être assez bons pour garder les propriétaires en affaires pendant toutes ces décennies.

Zeppelin a dépensé une fortune pour la couverture «Physical Graffiti»

Jimmy Page et Robert Plant de Led Zeppelin se produisent à Earl’s Court en mai 1975. | Michael Putland / .

Si vous avez été déconcerté par le choix de pochettes d’album de Zep au fil des ans, nous ne vous en voulons pas. Alors que le premier album du groupe et le suivi écrasant (Led Zeppelin II) avaient des reprises compréhensibles, les choses ont pris une tournure bizarre avec le troisième album.

Sur Led Zeppelin III, la couverture pop-art comprenait des dessins de papillons, de zeppelins, d’oiseaux et de tout ce que vous pourriez imaginer. Mais III a fait allusion à la direction que le groupe a prise plus tard Physical Graffiti dans les cercles découpés qui comportaient plus de dessins en dessous.

Pour Physical Graffiti, la couverture comportait une fois de plus des découpes (dans ce cas, en utilisant les fenêtres de l’immeuble) que la pochette remplirait avec les lettres du titre. Peter Corriston, l’artiste derrière, a fait correspondre les lettres aux fenêtres en coupant le quatrième étage du bâtiment.

Ceux qui possèdent le record de 12 pouces savent que le plaisir ne commence que là. Les deux pochettes d’album à l’intérieur vous permettent de faire correspondre le côté que vous aimez dans les espaces sur la couverture. (Des photos et / ou des dessins des membres de Zep en drag, Lee Harvey Oswald et King Kong font partie des options.)

Si cela ressemble à un projet grandiose et coûteux à entreprendre par des artistes, des photographes, des illustrateurs et des designers, c’était le cas. À l’époque, personne n’avait jamais autant dépensé pour la conception d’une pochette d’album. Comme Zep l’a reconnu, leur mode par défaut était toujours quelque part entre «plus grand» et «plus grand».

Regarde aussi: Le chef-d’œuvre de Led Zeppelin Robert Plant a écrit dans un fauteuil roulant