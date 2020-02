Le beau fils d’Ayda et Robbie

2020-02-25 13:30:06

Ayda Field a partagé une vidéo de son mari Robbie Williams profitant de son fils nouveau-né Beau alors qu’il le berçait pour dormir sur ses genoux.

Ayda Field a partagé une douce vidéo de son mari Robbie Williams berçant leur fils nouveau-né Beau.

L’ancienne star de Take That et son conjoint sont redevenus de fiers parents au début du mois, lorsqu’ils ont accueilli leur dernier ajout à la famille via la même mère porteuse qui portait leur fille Coco, maintenant âgée de 17 mois.

Et mardi (25.02.20), l’actrice de 40 ans a posté un clip du hitmaker “ Let Me Entertain You ” avec l’air émerveillé avec son quatrième enfant, qui dormait profondément dans une couverture dans ses bras, avec juste le haut de sa tête exposée.

Dans le clip, Ayda demande à Robbie: “Comment ça fait papa?”, Auquel il fait un clin d’œil.

La mère de quatre enfants – qui a également Teddy, sept ans, et son fils Charlton, cinq ans, avec la pop star – a sous-titré la publication Instagram:

“@robbiewilliams A Beau-tiful Moment #fatherandson #babybeau AWxx (sic)”

Le couple a annoncé l’arrivée surprise de Beau sur l’application de médias sociaux pour la Saint Valentin (14.02.20).

Parallèlement à un claquement de pieds de la famille en cercle, Ayda a écrit: “Repérez la différence …”

“En cette Saint-Valentin, nous aimerions célébrer l’amour de la manière la plus impressionnante … Beau Benedict Enthoven Williams.

“Comme avec Coco, il est biologiquement le nôtre, mais né via notre même incroyable mère porteuse.

“Nous sommes tellement bénis d’avoir notre fils en bonne santé en sécurité dans nos bras et sommes officiellement complets en famille. #Happyvalentinesday #surprise # familyof6 # whodathunkitinthe90s The Williams Family xx. (Sic)”

Robbie, 46 ans, avait précédemment évoqué la paternité en affirmant que le nouvel emploi l’avait changé après une vie de “strip-teaseuses et cocaïne”.

Il a dit: “Dans les années 90, c’était des décapants et de la cocaïne et maintenant c’est du houmous et du céleri et ma vie est bien meilleure pour ça.

“J’avais l’habitude de vivre des heures de rock star, qui devaient se coucher à trois ou quatre heures du matin et me réveiller l’après-midi.

“Vous réalisez rapidement que lorsque vous avez un enfant, vous n’êtes pas un insomniaque mais un peu paresseux et enclin à l’exagération.”

Mots clés: Robbie Williams, Ayda Field, Teddy, Coco, Beau, Charlton

