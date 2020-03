Le bégaiement d’Emily Blunt ressemblait à “ un imposteur ” dans son corps

2020-03-05 01:30:05

Le bégaiement de l’enfance d’Emily Blunt ressemblait à “un imposteur vivant [her] corps “jusqu’à ce qu’elle parvienne à agir pour l’aider à atténuer les symptômes.

L’actrice de “ A Quiet Place ” a lutté contre un obstacle à la parole lorsqu’elle a grandi, ce qui lui a rendu la prononciation difficile, et a déclaré que le bégaiement avait été transmis à sa famille et avait l’impression que quelqu’un d’autre vivait à l’intérieur son corps qui l’empêchait de parler.

Elle a dit: “J’ai commencé à le remarquer à six ou sept heures [years old]. Mon grand-père, mon oncle et mon cousin bégaient tous. C’est comme si vous aviez cet imposteur vivant dans votre corps. ”

Emily, 37 ans, a surmonté son bégaiement quand elle était adolescente, après qu’un enseignant a remarqué qu’elle pouvait parler librement chaque fois qu’elle se lançait dans l’emprunt d’identité.

L’enseignante a ensuite encouragé Emily à auditionner pour la pièce de théâtre, et l’actrice a découvert que plus elle se perdait dans les personnages, moins elle était gênée et plus son bégaiement diminuerait.

Maintenant, l’étoile “ Mary Poppins Returns ” aide d’autres enfants à trouver des moyens similaires de faire face aux problèmes d’élocution grâce à son travail avec l’American Institute for Stuttering (AIS).

Elle a expliqué: “Eh bien, je pense à toutes les causes, mon travail avec la communauté du bégaiement est celui qui me transperce probablement le plus profondément à cause de ma propre expérience personnelle avec lui … Je le connais dans toutes les nuances et donc être pouvoir aider et pouvoir offrir tout conseil ou assistance ou enhardissement que je peux, c’est juste le plus grand plaisir pour moi parce que c’est un handicap très mal compris, mal représenté, et … c’est un qui est très souvent victime d’intimidation et de rire parce que les gens ont l’air drôle et ont l’air drôle quand ils bégaient. ”

Emily – qui a deux filles, Hazel, six et Violet, trois, avec son mari John Krasinski – veut également encourager les enfants à “tomber amoureux” de leur bégaiement.

S’adressant au magazine People, elle a ajouté à propos de l’AIS: “Ils comprennent que la façon dont ces enfants interagissent avec leur bégaiement est généralement le problème. Vous devez tomber amoureux du fait que vous avez un bégaiement pour l’accepter. Mais ce n’est pas tout de vous. Tout le monde a quelque chose – et c’est juste votre truc. “

