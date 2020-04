Le biopic de Whitney Houston va de l’avant

2020-04-23 07:30:04

Un biopic de Whitney Houston produit par Clive Davis a maintenant un titre, “I Wanna Dance with Somebody”, et le scénariste Anthony McCarten a insisté sur le fait qu’il allait de l’avant avec le soutien de “beaucoup de personnes clés” qui la connaissaient “le mieux”.

On a longtemps parlé d’un projet produit par Clive Davis et le film a maintenant un titre, “I Wanna Dance with Somebody”, et le scénariste Anthony McCarten, qui rédigera le script de la production, a juré de “raconter authentiquement” la fin histoire de la chanteuse, après sa mort en 2012 à 48 ans.

Il a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes incroyablement chanceux d’avoir le soutien et la contribution de nombreuses personnes clés qui connaissaient le mieux Whitney et qui étaient là à l’époque, dans la réalisation de ce film.

“Je travaille en étroite collaboration avec chacun d’eux, pour raconter authentiquement l’histoire extraordinaire d’un talent hors pair, qui nous a été enlevé trop tôt.”

Clive – qui a encadré Whitney lors de son ascension vers la gloire – aurait récemment été “très déçu” par deux documentaires sur la superstar, mais il a déclaré qu’Anthony s’était “engagé dans un scénario sans limites”.

Il a déclaré: “De toute mon expérience personnelle et professionnelle avec Whitney depuis sa fin d’adolescence jusqu’à sa mort prématurée tragique, je sais que l’histoire complète de Whitney Houston n’a pas encore été racontée.

“Je suis tellement heureux qu’Anthony McCarten se soit engagé dans un scénario sans retenue et riche en musique qui révèle finalement Whitney tout entière dont le génie vocal a profondément affecté le monde alors qu’elle combattait avec acharnement les démons qui devaient être sa perte.”

Pat Houston – la belle-sœur de Whitney, qui produira également le film – a ajouté: “L’héritage de Whitney ne mérite que le meilleur qui puisse être donné. Je suis dans le cœur de ces partenaires étant les élus pour produire un film édifiant. et inspirant à tous ceux qui l’aimaient, vous donnant une raison de continuer à célébrer la voix dont nous sommes tous tombés amoureux et que nous chérirons pour toujours. ”

On ne sait pas encore qui dirigera le film, mais Stella Meghie serait en “discussions avancées” pour diriger.

Cela vient après que Pat a récemment admis qu’ils envisageaient “plusieurs options” pour le rôle principal.

Elle a dit: “J’adore Taraji P. Henson. Taraji est ma fille.”

Parlant de Clive, elle a ajouté: “Permettez-moi de dire ceci. Nous avons une relation merveilleuse. Tout ce que nous pouvons faire pour lui … c’est fait.”

