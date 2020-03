Le boeuf a enfin obtenu la saveur Flav chassé de l’ennemi public

Vous pouvez retracer les origines du groupe de rap Public Enemy du Hall of Fame, il y a cinq décennies, dans une petite université de Long Island, où Carlton Ridenhour (MC Chuck D) a rencontré William Drayton (hype-man Flavour Flav) en 1985. Et si vous le saviez ou non, le couple avait gardé Public Enemy en vie jusqu’en 2020.

Pour ceux qui connaissent les bouffonneries de Flavour Flav au fil des ans, cela peut sembler un exploit impossible. Lorsqu’il n’occupait pas un coin manifestement ridicule du monde de la télé-réalité (La vie surréaliste, la saveur de l’amour), Flav luttait contre des problèmes juridiques et des problèmes de toxicomanie.

En 2017, après que Flav ait poursuivi Public Enemy pour réclamations de redevances impayées (et d’autres dommages), Chuck D était toujours prêt à le garder. Mais Flav a apparemment franchi la ligne le 1er mars 2020, quand il a été renvoyé de P.E. à la suite d’un différend concernant (entre autres) un concert gratuit pour Bernie Sanders.

Public Enemy a congédié Flavour Flav après une action en justice pour un rassemblement de Bernie Sanders

Chuck D et Flavour Flav of Public Enemy se produisent au House Of Blues Chicago le 5 décembre 2012.

Si vous connaissez la discographie de Public Enemy à quelque niveau que ce soit, vous savez que ce n’est pas hors de propos que le groupe se produise lors d’un rassemblement politique. En 2017, lorsque Flav a préparé le procès contre son groupe, Chuck D a déclaré que P.E. avait présenté huit spectacles-bénéfices au cours de l’année précédente.

Le 1er mars, le groupe en a exécuté un autre – cette fois, pour un rassemblement Sanders à Los Angeles. (Chuck D a utilisé le nom de Public Enemy Radio pour le groupe ces dernières années.) Deux jours auparavant, l’avocat de Flav avait envoyé une lettre de cessation et d’abstention à la campagne Sanders pour modifier le matériel de marketing de l’événement.

“Alors que Chuck est certainement libre d’exprimer son opinion politique comme il l’entend – sa voix seule ne parle pas pour Public Enemy”, lit-on dans la lettre. Après avoir ajouté que Flav n’avait soutenu personne dans la course, il a exigé que Sanders cesse d’utiliser le nom Public Enemy.

Chuck D n’a pas mâché ses mots dans sa réponse. “Flavour choisit de danser pour son argent et de ne pas faire un travail bienveillant comme celui-ci”, a-t-il déclaré dans une déclaration à Rolling Stone le 29 février. “Il a un an pour se ressaisir et se remettre en forme ou il est sorti.” Mais l’année est devenue environ 24 heures lorsque Flav n’a pas reculé.

“Public Enemy et Public Enemy Radio iront de l’avant sans Flavour Flav”, a déclaré le groupe le 1er mars. “Nous le remercions pour ses années de service et lui souhaitons bonne chance.”

Chuck D était toujours énervé par un autre avantage que Flav a ignoré

Flavour Flav assiste alors que WEtv célèbre les premières de Growing Up Hip Hop New York et Untold Stories of Hip Hop le 19 août 2019.

Dans une série de tweets avant et après le rallye Sanders, Chuck D a répété que l’éjection de Flav n’était pas soudaine. “Je n’attaque pas FLAV sur ce qu’il ne sait pas”, écrit-il sur Twitter. “Yall essayant de remplir son personnage avec un certain aplomb politique est absolument stupide. Évidemment, je comprends sa folie. »

Le 2 mars, il a maintenu le fil après avoir reconnu qu’il avait tendance. «S’il y avait un [money] sac, Flav aurait été là avant et au centre », a écrit Chuck D. «Il ne fera PAS de spectacles-bénéfices gratuits. Me poursuivre en justice la première fois [and] Je l’ai laissé rentrer. Son avocat ambulancier m’a poursuivi à nouveau vendredi et maintenant [Flav] reste à la maison. “

… Dernière note finale la dernière note finale était ma dernière goutte il y a longtemps. Il ne s’agit pas de BERNIE avec Flav… il ne connaît pas la différence entre BarrySanders ou BernieSanders qu’il ne connaît pas non plus. Le FLAV a refusé de soutenir @Sankofa après que @harrybelafonte nous a intronisé. Il ne fait pas ça pic.twitter.com/5Ky9dTnzmd

– Chuck D (@MrChuckD) 1 mars 2020

Chuck D a également souligné comment Flav n’a pas soutenu la charité de justice sociale de Harry Belafonte après que Belafonte a intronisé Public Enemy au Rock Hall of Fame. (Flav aurait du mal à défendre celui-là à n’importe quel niveau.)

Au moins pour l’instant, Public Enemy (dont Chuck D contrôle le nom) continuera avec le membre original, le professeur Griff, ainsi que Jahi et Chuck D (entre autres). Mais jusqu’à nouvel ordre, P.E. devra obtenir son “Ouais, mon garçon!” et d’autres amusants à part de quelqu’un d’autre.

