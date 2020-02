Le cadeau d’anniversaire de Laura Dern aux Oscars

2020-02-10 03:00:04

Laura Dern a remporté le “meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps” aux Academy Awards dimanche (09.02.20) lorsqu’elle a remporté le prix de l’actrice dans un second rôle.

L’actrice a 54 ans lundi (10.02.20) et ses célébrations ont bien commencé lorsqu’elle a battu Kathy Bates (‘Richard Jewell’), Scarlett Johansson, (‘Jojo Rabbit’), Florence Pugh, (‘Little Women’ ) et Margot Robbie, («Bombshell») à l’actrice dans un second rôle accolade pour sa performance dans «Marriage Story».

S’exprimant sur scène au Dolby Theatre de Los Angeles, elle a déclaré: “Merci à tous pour ce cadeau, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire de tous les temps. Je t’aime, j’aime mes amis, tu me soulèves tous les jours.”

Laura – qui a remporté sa première victoire lors de sa troisième nomination – a rendu un hommage émotif à ses propres «héros d’acteur», ses parents Diane Ladd et Bruce Dern.

Elle a dit: “Certains disent de ne jamais rencontrer vos héros, mais je dis que si vous êtes vraiment bénis, vous les avez comme parents. Je partage cela avec mes héros, mes légendes, Diane Ladd et Bruce Dern. Vous avez du jeu. Je je t’aime.”

L’actrice a également pris le temps de remercier Netflix, ses “sœurs” et ses collègues nominés, co-stars dont “majestueux” Adam Driver, Scarlett Johansson, Alan Alda et Ray Liotta, l’équipage et le réalisateur Noah Baumbach.

Elle a ensuite remercié ses enfants et ses beaux-enfants, qu’elle élève avec son ex-mari Ben Harper.

Elle a déclaré: “Noah a écrit un film sur l’amour et sur la rupture des divisions au nom et en l’honneur de la famille et de la maison et, espérons-le, pour nous tous au nom de notre planète, et je voudrais remercier tout particulièrement le les cadeaux des histoires d’amour de ma vie, mes beaux-enfants, CJ et Harris, mon cœur et mon inspiration, Ellery et Gia. “

