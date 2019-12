Le cadeau le plus cher que Cardi B ait jamais offert est décalé et un jeu de puissance complet

Qu'obtiens-tu à la personne qui a tout? C’est un dilemme classique, surtout pendant les vacances. Apparemment, il est particulièrement difficile d'acheter pour les super-riches. Des célébrités comme Offset et Cardi B ont déjà tout ce dont elles pourraient avoir besoin ou ce qu'elles veulent.

Ils sont tous deux multimillionnaires, donc ils ne peuvent pas acheter grand-chose. Cela signifie que le couple doit faire preuve de créativité avec les cadeaux.

Récemment, Cardi a été confrontée au défi d'acheter Offset un cadeau d'anniversaire. Ce qu'elle a trouvé était incroyablement original. C'était aussi un excellent moyen pour Cardi d'afficher un peu.

Cardi B a donné à Offset un frigo plein d'argent

Nous ne savions jamais combien d'argent pouvait contenir un réfrigérateur. Ce n’est tout simplement pas quelque chose qui est venu avant. Apparemment, au moins 500 000 $ peuvent être logés confortablement dans un réfrigérateur. Nous le savons maintenant avec certitude, car c'est ce que Cardi a donné à Offset. Un frigo plein d'un demi-million de dollars en espèces.

Cardi a filmé la grande révélation et l'a postée sur Instagram. Étonnamment, 500 000 $ ne prennent pas autant d'espace que vous ne le pensez. Certes, cela ressemble à un très grand réfrigérateur, mais l'argent est tout aligné au dos d'une étagère.

Offset n’a pas besoin de cet argent, et il l’a dit à Cardi. Dans la vidéo, on l'entend dire: "Vous n'avez pas à me donner cet argent."

Mais Cardi voulait donner quelque chose à Offset, et apparemment la jeune mère était à court d'idées. Elle dit qu'elle doit lui donner quelque chose, et il a déjà tout ce qu'il pourrait souhaiter.

Elle a dit: «Vous pourriez acheter une voiture, vous pourriez acheter plus de vêtements, vous pourriez acheter des bijoux, vous pourriez m'acheter plus de sacs Birkin. Vous pouvez faire ce que vous voulez. »

Le décalage ne peut pas arrêter de rire dans la vidéo. Il est clairement touché par le cadeau, même s'il n'a pas besoin d'argent.

Offset a tout mis en œuvre pour Cardi B avant

Cardi B | Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis via .

Les fans du rappeur «Bodak Yellow» savent que sa relation avec Offset a connu des hauts et des bas. Offset a été surprise en train de tromper Cardi, et il semblait qu'elle ait mis fin aux choses pour de bon.

Le membre Migos a fait tout son possible pour la récupérer. Il n'a épargné aucune dépense. Il lui a envoyé des chaussures, des bijoux et des sacs de créateurs de collection. Il a dépensé plus de 15 000 $ pour le sac Birkin seul.

Ça a dû marcher parce que Cardi a fini par le reprendre. Malgré le fait qu'elle ait eu le cœur brisé par son infidélité, elle veut régler les choses avec Offset.

Pour Cardi, leur relation était trop bonne pour être jetée. Ça vaut un autre coup, et ces derniers temps, les choses fonctionnent très bien. De plus, cela signifie que Cardi et Offset pourront élever leur fille, Kulture, ensemble.

Même s'il l'a déjà reconquise, Cardi a clairement indiqué qu'elle acceptait plus de sacs. Elle a dit à Offset qu'il pourrait utiliser une partie de l'argent pour lui acheter plus de Birkins. Même si les sacs étaient chers, 15 000 $ ne semblent rien comparé au demi-million en espèces que Cardi a donné à Offset.

Cardi B a-t-il eu l'idée d'une publicité Pepsi?

Cardi est apparu dans des publicités Pepsi auparavant. L'an dernier, le Super Bowl a présenté une publicité avec Cardi, Steve Carell et Lil John. C'était un favori des fans, et maintenant Cardi en est un autre.

Il existe quelques variantes de la publicité sur le thème des vacances. L'essentiel est que Pepsi donne de l'argent à ses fans parce que c'est le cadeau que tout le monde veut vraiment. Il semble que Cardi ait pu s'inspirer de sa campagne Pepsi pour offrir à Offset le cadeau parfait: de l'argent comptant.