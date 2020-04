Le cambrioleur se gorge alors qu’il s’auto-met en quarantaine dans le restaurant du Connecticut pendant quatre jours

Un homme du Connecticut a été arrêté pour s’être mis en quarantaine dans un restaurant fermé.

Mardi, le service de police de New Haven a répondu aux informations faisant état d’un cambriolage au Soul de Cuba Café, après qu’un responsable ait trouvé un homme endormi à l’intérieur. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé l’homme – identifié plus tard comme Louis Angel Ortiz – sur Crown Street à proximité “en possession d’une bouteille de rhum du restaurant”.

Après avoir examiné des images de sécurité, la police a découvert qu’il s’était effectivement introduit par effraction samedi et avait passé les quatre jours suivants à se servir de milliers de dollars de nourriture, d’alcool et de bière du restaurant.

En plus de dîner dans le restaurant vide, les enquêteurs ont déclaré qu’Ortiz avait pris des boissons et des biens de l’immeuble tout le temps.

Le directeur a déclaré à la police que le restaurant avait été fermé pendant la coronavirus pandémie, et qu’il avait seulement trébuché sur l’effraction lors d’un contrôle de routine.

Il a estimé la perte de nourriture et de boissons à plusieurs milliers de dollars, dont environ 70 bouteilles d’alcool volées ou consommées.

Ortiz a été accusé de cambriolage au troisième degré, de larcins au troisième degré et de méfait criminel au premier degré, ainsi que de défaut de comparaître pour un mandat antérieur, et a été tenu en lieu et place d’une caution de 12 500 $.

