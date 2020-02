Le candidat à la licence de bachelor Mike Johnson devient ultra sexy avec Demi Burnett sur Instagram

La saison de Hannah Brown de The Bachelorette est connue pour être un vrai bordel. Nous savons que son engagement n’a pas fonctionné avec le concurrent Jed Wyatt, car il était plus intéressé par la célébrité que son amour. Et tandis que Peter Weber, troisième finaliste de sa saison, est maintenant The Bachelor, beaucoup se sont ralliés derrière Mike Johnson pour remporter le titre et trouver l’amour dans la série.

Johnson était un favori des fans depuis le début de la saison de Brown, et il est réapparu sur Bachelor in Paradise, où il a rencontré de nombreuses belles femmes des saisons de Bachelor précédentes. Et il semble maintenant qu’il pourrait être intéressé par le bon ami de Brown et son camarade de licence, Demi Burnett. Voici ce qu’il a posté sur son Instagram.

De nombreux fans de «Bachelor Nation» pensent que Mike Johnson aurait dû être la prochaine star de l’émission

Mike Johnson dans l’émission spéciale «La licence: les hommes racontent tout» | John Fleenor / ABC via .

Weber est certainement un gars sympathique, mais c’est Johnson que beaucoup espéraient prendre le titre du prochain Bachelor. Pendant la saison de Brown, il était clairement là pour gagner son amour, car il semblait n’avoir aucune arrière-pensée. Mais cela n’a pas fonctionné entre eux, comme nous le savons. Et maintenant, il semble que Johnson puisse voler en solo.

«Oui, je voulais être le baccalauréat. Oui, j’ai auditionné pour être le baccalauréat », a déclaré Johnson sur le podcast Bachelor Happy Hour. “J’y suis allé avec les bonnes intentions de vouloir trouver l’amour, de vouloir être fidèle à moi-même.”

Il a été déçu quand il a découvert qu’il n’avait pas été choisi. Et de nombreux fans de Bachelor Nation étaient tout aussi bouleversés.

“Je ne peux pas croire que certains d’entre vous voulaient vraiment Peter comme #LeBachelor sur MIKE JOHNSON”, a tweeté un fan.

Lui et Demi Burnett étaient sur la même saison de «Bachelor in Paradise»

Demi Burnett assiste à la première de “Jexi” de Lionsgate | Rodin Eckenroth / FilmMagic

Ce n’est pas parce que Johnson n’a pas eu le premier rôle dans la série qu’il ne renonce pas à trouver l’amour via la télé-réalité. Après la saison de Brown, nous savons qu’il a tenté de trouver une véritable connexion sur les plages du Mexique via Bachelor in Paradise. Alors qu’il était en contact avec quelques-unes des femmes, dont principalement Sydney Lotuaco, cela n’a pas fonctionné. Il a quitté la plage sans femme à ses côtés.

Bien que l’émission n’ait pas fonctionné pour Johnson, il y avait quelques tourtereaux chanceux au paradis. Nous savons que Burnett avait un lien profond avec Derek Peth à son arrivée, mais elle l’a ensuite abandonné pour sa petite amie de la maison, Kristian Haggerty. Alors que Burnett et Haggerty se sont fiancés à la série, ils l’ont arrêtée une fois le tournage terminé.

Maintenant, il semble que Burnett n’en ait pas d’autre après sa rupture majeure. Et Johnson semble également être célibataire.

Johnson laisse des commentaires assoiffés sur Instagram de Burnett

Johnson et Burnett n’ont pas établi de lien romantique au paradis, mais sont-ils maintenant l’un dans l’autre? Burnett a posté une photo d’elle sur son Instagram le 30 janvier, et Johnson a commenté, “Snack”.

À cela, Burnett a commenté en retour, “u hongry ?? Hahaha.”

Johnson a ensuite commenté à nouveau: “J’ai été privé!”

Les abonnés de Burnett ont également repris l’interaction.

Comme un adepte a commenté le flirt, «i Stan».

Et un autre a écrit: “c’est ma fille brah viens maintenant.”

Alors, à quel point ce flirt est-il sérieux? C’est difficile à dire, car ce sont peut-être des amis qui jouent. Mais nous ne pouvons pas oublier qu’il y a beaucoup d’autres stars de Bachelor qui ont laissé Burnett des commentaires assoiffés sur son Instagram, donc Johnson pourrait être totalement sérieux et espérer une date. John Paul Jones et Garrett Powell, qui étaient en lice pour la saison de Brown de The Bachelorette, semblaient espérer que Burnett leur donnerait une chance.

Burnett donnerait-il jamais une chance à Johnson? Nous ne sommes pas sûrs – mais nous pensons qu’ils feraient un duo incroyable si oui! Peut-être qu’ils seront tous les deux en Bachelor in Paradise dans le futur et établiront une connexion de cette façon.

